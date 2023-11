Arturo Sandoval celebra su 74 cumpleaños en Miami

Arturo Sandoval llegó este lunes a sus 74 años de vida “tocando por una noble causa” que lo acerca al apoyo de la investigación médica.

“Hoy, en mi cumpleaños, estoy tocando por una noble causa, ‘Música para Medicina’, será un evento de caridad dedicado a la investigación médica”, dijo desde su perfil en Facebook.

Captura de Facebook/Arturo Sandoval

Además, aprovechó para compartir en la red social un enlace de Youtube que direcciona a un video cuya descripción dice: “El maestro Arturo Sandoval tocando el piano sus manos parecen de pulpo”.

Este domingo el afamado trompetista cubano se dejó ver desde sus redes sociales jugando ping-pong con el percusionista Tony Succar, en Miami, en lo que se presume como un festejo adelantado de la fecha.

La publicación ha sido aprovechada por sus fanáticos para desearle felicidades en el día de su onomástico.

También la Embajada de Estados Unidos en Cuba hizo referencia a la fecha con una publicación desde la red social X, en donde expresó: “Súbele el volumen a la trompeta que hoy está de cumpleaños el músico cubano americano Arturo Sandoval”.

Sandoval nació en Artemisa, el 6 de noviembre de 1949.

Su trayectoria musical marca los inicios con el emblemático grupo cubano Irakere, fundado junto con el saxofonista Paquito D'Rivera y el pianista Chucho Valdés.

Este mes, Sandoval recibirá el Premio Latin Grammy a la Excelencia Musical 2023, conferido por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Recientemente, el reconocido músico tomó parte en la versión de “Patria y Vida” que cuenta con la voz de Celia Cruz recreada con inteligencia artificial y, en abril pasado, estrenó junto a Yotuel y Jencarlos Canela el tema “Sueño”, en el que los artistas unen sus talentos por la libertad de Cuba.

En septiembre fue develado, en Colombia, un mural con la figura de Sandoval. Frente a esta obra con asiento en Bogotá, el artista cubano dijo al creador Jhony Ortiz: “Mi familia está muy muy agradecida, toda, mi mujer y mi hijo son artistas plásticos también, o sea, que entienden mucho de esto y aprecian muchísimo tu trabajo y están muy agradecidos. Me encomendaron que te dejara saber que apreciamos mucho lo que has hecho. Es un gran honor para mí, una satisfacción muy grande que tú hayas hecho eso y me llena de alegría y de orgullo”.