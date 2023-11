Carlos Enrique Almirante recibe a su madre en Estados Unidos

El actor cubano Carlos Enrique Almirante no podría estar más feliz tras haber recibido a su madre en Estados Unidos. Un momento con el que soñaba el intérprete, que colgó en sus redes sociales fotos de su reencuentro en Miami.

"Tanto tiempo esperando este momento y al fin es una realidad", escribió Carlos Enrique Almirante, que aparece muy sonriente al lado de su madre, a la que dio la bienvenida con globos y hasta una tarta con otros dulces.

Los seguidores del actor se han volcado a la hora de felicitarle por este logro y son muchos los que celebran que su madre, Blanca Elena Herrera, se encuentre en Estados Unidos junto a él. Desde luego, sus caras de felicidad lo dicen todo.

En 2021, el actor cubano viajó a La Habana para visitar a su madre después de que no pudieran verse por la pandemia del coronavirus. La madre del actor radicado en Miami es la viuda del prestigioso actor cubano Enrique Almirante, fallecido en 2007. El hijo del matrimonio siempre ha estado muy unido a sus padres, por lo que estar cerca de su madre es muy importante para él.

Hace unos meses también estuvieron juntos en Madrid, un viaje del que nos hicieron cómplices en sus redes sociales, donde tienen fotos disfrutando de la capital española.

"Ayyyyyyyyyy ¡¡Qué maravilla!! Que feliz me ha hecho esta noticia", "Felicidades, me alegra mucho que tengas a tu mamá por acá", "Qué alegría tan grande verlos juntos allá, los quiero!!!!!!!", "La familia siempre lo primero. Felicidades Blanca. Salud. Bro, me encanta ver este reencuentro con tu madre!" o "Qué alegría me dan estas fotos", son algunos de los comentarios que le dejaron en el tablón de comentarios a Almirante tras la llegada de su madre a Estados Unidos.