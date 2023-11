Morena del Caribe Idalmis Gato apoya a Regla Torres: "Tu dolor es el mío"

La exjugadora de voleibol cubana Idalmis Gato, una de las legendarias Morenas del Caribe, apoya totalmente a su compañera Regla Torres, quien días atrás lanzó fuertes críticas a la Federación Cubana de Voleibol, a la que culpa del desastre actual de ese deporte.

Idalmis, que junto a su amiga formo parte de la selección nacional que ganó tres medallas de oro olímpicas consecutivas, respondió al texto en el muro de Facebook de Regla, en el que afirmó que son ya muchos años de tantos problemas que se saben y ni se dicen ni se hace nada.

"No te dejo sola en esto, cuenta conmigo y con todas, estamos aquí en la caliente como dices. No necesitas coro ni a nadie para expresar lo que sientes, lo sé . Pero tú dolor es el mío y el de todas las jugadoras que están y las que no también", dijo.

Idalmis Gato en Facebook

Gato señaló que el voleibol es una disciplina que se reinventa a diario, con millones de seguidores y practicantes en todo el mundo, pero que en Cuba está muriendo porque no hay visión ni interés de resguardar las victorias históricas ganadas a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. "Estuvimos en la mira. Ahora nadie mira. Sí, sí miran, pero como se cae a pedazos, ¡y a quién le importa!", cuestionó.

La espectacular atleta aseguró que la historia del voleibol femenino cubano es un patrimonio que no se ha respetado, y recalcó que las Morenas del Caribe fueron un equipo a las que no se les ha dado el valor tan grande que tienen por mérito propio.

"Veo a muchas jugadoras de otros países disfrutar de su historia, de lo que hicieron como equipo, respetadas y dignamente representadas por sus federaciones. Aquí no, aquí te tapan la nariz para que no respires, aquí te anulan para que no te vean, aquí te borran para que no te encuentren", criticó.

"Ganamos todo cuanto torneo se invento en todos los rincones del mundo. Por ir a lugares, el equipo de voleibol femenino estuvo hasta en Angola, pero no de turistas, en medio del conflicto", reveló.

La exjugadora dijo que es imposible tener deseos de hacer algo cuando "todo el tiempo te caen a mentiras", y añadió que tanto ella como sus antiguas compañeras sufren al recordar las glorias vividas y ver hoy "cómo se acaba todo".

"Regla ha dicho lo que pasa (...) ella que está más de cerca de la injusticia y todo lo malo. Es un bochorno incuestionable para todos lo que día a día pasa. Quien se acostumbró a ganar todo, ¡claro que se siente avergonzado de perder todo!", expresó.

"Nos inducen a un destierro forzoso. Cuántas no están aquí, casi todas se fueron y hoy algunas están haciendo lo que no les tocó aquí y tienen otras oportunidades. Tienen agallas. Bien por ellas, se cansaron de sufrir de pasar inadvertidas", subrayó.

"Aquí quedan pocas con mucha tristeza y sufrimiento, nulas, nulas, nulas, creyendo que habrá oportunidades, con mucha fe y aferradas, sin esperanza y esperando la caridad. Es lamentable. El voleibol femenino agoniza diariamente y de alguna forma como ahora nos aferramos a que siga con vida", aseveró.