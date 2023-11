Padres cubanos se reúnen con su bebé retenido cinco días por Migración de México

Una pareja de inmigrantes cubanos que se encuentra en México pudo reunirse con su bebé de un año luego de que el menor fuera retenido durante cinco días por oficiales de Migración, en el aeropuerto internacional de la capital mexicana.

Lázaro Rodríguez, de 26 años, y Merly Caridad Torres, de 19, contaron al diario independiente CubaNet las vicisitudes para poder recuperar a su niño, Matteo José Rodríguez, luego de que este llegara a suelo mexicano en un vuelo junto a su abuela paterna, Maira Casado, de 61 años.

Rodríguez y Torres se encuentran en México de manera irregular desde hace unas tres semanas, señaló el medio digital. Antes de salir de Cuba, decidieron dejar a su hijo para “no arriesgarlo en una travesía”, debido a que se presentaron dificultades con su pasaporte.

“Nosotros llegamos aquí como hace 15 o 20 días. Entonces, mandamos al niño atrás, porque no queríamos arriesgarlo en travesía”, explicó Rodríguez, quien financió el viaje del menor con el dinero obtenido de la venta de una motocicleta en Cuba.

El niño y su abuela, que es residente permanente en Estados Unidos, llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México procedentes de La Habana, en un vuelo de la compañía Viva Aerobús, a inicios de noviembre.

Rodríguez los esperaba en la terminal aérea. “Cuando llegó al aeropuerto fuimos para allá. Me metí desde las 11 de la mañana hasta las nueve de la noche. Pregunté a las personas que estaban allí, mostré fotos del niño y de la abuela. Pregunté a Viva Aerobús y no me dijeron nada, me trataron mal, eran malas personas”, contó el joven a CubaNet.

Asimismo, en las oficinas de Migración en el aeropuerto no recibió información sobre su madre y su hijo. “Luego pregunté en Migración y me atendieron bien, pero tampoco me supieron decir”, afirmó.

El padre cubano denunció que su madre y el bebé fueron maltratados por los funcionarios mexicanos durante la permanencia en Migración.

Rodríguez reveló que “el niño salió de allí flaquísimo” y que a su madre “la maltrataron psicológicamente. Cada una hora la sacaban a declarar. Le hicieron mostrar todas nuestras conversaciones de WhatsApp. Le dijeron que me iban a deportar y veinte mil cosas más”.

Finalmente, Rodríguez y Torres contactaron a abogados que lograron interponer un recurso de amparo para que el niño y su abuela pudieran salir de Migración. Aun así, según el cubano, los oficiales continuaron presionando a la señora para que no firmara el documento.

Un video difundido por el medio digital recoge el emotivo momento en que la abuela y el bebé son liberados por los oficiales de Migración y pueden reencontrarse con los padres del niño.

La nota de CubaNet precisó que la pareja cubana está tratando de regularizar su situación migratoria y la de su bebé en México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Esta semana se conoció que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México deberá compensar a dos migrantes de nacionalidad cubana que fueron arrestados de manera indebida en octubre de 2022, a pesar de contar con la documentación que avalaba su estancia legal en el país.

De enero a octubre de 2023, 15,764 inmigrantes cubanos solicitaron refugio en México, siendo la tercera nacionalidad con mayor cantidad de peticiones, según informó la COMAR.

No obstante, miles de cubanos permanecen o continúan arribando a México en busca de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. En el recién concluido año fiscal 2023 (FY2023), 200,287 cubanos ingresaron a EE.UU. por distintos puntos de sus fronteras terrestres.

En el mayor éxodo irregular en la historia de Cuba, más de 400,000 ciudadanos de la isla llegaron a territorio estadounidense en los últimos dos años fiscales.