Actor cubano Ray Cruz disfruta de vacaciones, amigos y colegas en Madrid

El actor cubano Rayssel Cruz -conocido como Ray Cruz- continúa de visita en Madrid, donde sigue disfrutando de la capital española en compañía de amigos y colegas.

El actor de 39 años ha publicado varias imágenes en Instagram que dan cuenta de su feliz estancia en la nación ibérica.

El entusiasmo de Ray en Madrid es palpable, pues ha tenido la oportunidad de reunirse con amigos y colegas de profesión.

En su apuesta más atrevida en la capital española, el actor Ray Cruz se paseó por la Gran Vía madrileña en tacones rojos, ello en explícito homenaje a su personaje de Fátima, de la obra teatral “Fátima y el Parque de la Fraternidad”, que figura como uno de los hitos de su desempeño actoral.

"Vine a España de vacaciones y para reunirme con amigos. Aunque no era mi objetivo inicial, me gustaría que Fátima tuviera un lugar aquí. No me cierro a la posibilidad de que Fátima tenga un lugar en Madrid o en España en general. Por ahora estoy emocionado de estar aquí y reencontrarme con amigos actores", explicó Ray en declaraciones al portal digital Cuba Actores.

"Madrid ofrece muchas oportunidades, especialmente en el teatro. Vi una función de Fresa y Chocolate en el Teatro Príncipe y quedé impresionado al ver la sala llena y la reacción del público. Esto me hace pensar que Fátima podría funcionar de maner excepcional aquí", añadió.



En la capital española el actor asistió en el Teatro Calderón a una función del musical The book of Mormon, en la que trabajan los también actores cubanos Jorge Enrique Caballero, Javier Olviera, Rone Reinoso y Leo Parlay.

Además visitó los alrededores del Teatro Príncipe Gran Vía donde habitualmente se filma el programa La Resistencia un popular late night español que se emite en Movistar Plus+ desde 2018.

Cruz continúa recibiendo cientos de comentarios de felicitación de sus seguidores, que le desean éxitos durante su estancia en la capital española.

Considerado uno de los actores cubanos más populares en estos momentos, Ray Cruz interpreta el personaje de “Igor” en la telenovela "El derecho de soñar", que se transmite actualmente por el canal Cubavisión, y en la que interpreta a un profesor de actuación al que relacionan con un caso de violación.

En los últimos años Ray Cruz se ha ganado el reconocimiento del público con una creciente carrera en el teatro, la televisión y el cine, medios en los que ha mostrado su habilidad para desempeñar papeles de diferente índole.

Cruz cursó estudio en la Escuela de Instructores de Arte y en la Escuela Nacional de Arte (ENA). Comenzó su carrera actoral en el teatro musical. Su desempeño en las tablas incluye compañías como Argos Teatro y Mefisto Teatro. Entre las obras teatrales que ha interpretado destacan Huevos, Chicago, Plácido, El Principio de Arquímedes y Fresa y Chocolate.

En varias ocasiones, Ray Cruz ha afirmado que el aplauso eufórico de un teatro lleno es uno de los momentos más gratificantes de su carrera. En 2021 fue galardonado con el Premio Especial Adolfo Llauradó, lo que evidencia su consolidada posición en la escena actoral cubana.

Sin embargo, además de su notoria presencia en el teatro, Ray Cruz ha demostrado su talento en el cine con películas como Inocencia, Habana Selfies, Línea Roja, Madrigal y Las Trampas.

Su trabajo en la televisión abarca series y telenovelas como Adrenalina 360, Lucha contra bandidos, Latidos Compartidos, Teorema, Tan lejos y tan cerca, Derecho de soñar y Entrega.