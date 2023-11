Camión sufre aparatoso accidente en Placetas

Un camión particular sufrió un accidente en el municipio Placetas, en Villa Clara, que dejó un saldo no determinado de lesionados, según un reporte en redes sociales.

"Km 335 de la Carretera Central, municipio Placetas. Hubo lesionados", indicó de forma escueta el internauta que dio cuenta del siniestro.

Una imagen compartida por la citada fuente mostró un camión -al parecer de pasajeros- a un costado la carretera y empotrado contra un árbol. La foto permite apreciar que el vehículo sufrió fuertes daños.

"Salió de la casa de un amigo y apenas había entrado a la carretera, simplemente se le reventó una goma de la dirección, no fue por velocidad. el verdadero problema de todo, el mal estado de las carreteras. No hay dirección ni gomas que aguanten", escribió en el apartado comentarios un internauta con conocimiento del caso, que no precisó la cantidad de heridos.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Hasta el cierre de esta nota no ha trascendido la cantidad de lesionados que dejó el accidente ni tampoco otros detalles sobe lo ocurrido.

En los últimos meses los accidentes de tránsito de todo tipo no dan tregua en las carreteras cubanas.

Un total de veinte heridos fue el saldo de un accidente ocurrido en la madrugada de este miércoles en el municipio Banes, en la provincia de Holguín. En ese caso en el siniestro estuvo implicado un ómnibus Transmetro que trasladaba a trabajadores del turismo.

Otro aparatoso accidente de tránsito involucró a varios carros en la noche de este jueves en el tramo de la carretera Vía Blanca entre la playa Boca Ciega y El Trébol, en Guanabo, al este de La Habana, según reportes preliminares en redes sociales. En ese caso el hecho sucedió cuando unos cuatro o cinco vehículos se salieron de la carretera y cayeron por una pendiente, en dirección a los manglares de la costa.

En ese caso no trascendió el número de personas lesionadas y si hubo víctimas fatales a causa del accidente múltiple.

Cuba registró 6,965 accidentes de tránsito entre enero y octubre de 2023, un aumento de 12.8 % con relación a los siniestros ocurridos en el mismo lapso del año anterior, según cifras oficiales.

Los casi 7 mil accidentes sucedidos en los primeros diez meses de este año dejaron el saldo de 562 fallecidos y 5,643 lesionados.

El jefe del órgano especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, coronel Roberto Rodríguez, mencionó entre las principales causas de los siniestros el exceso de velocidad, las distracciones y la violación del derecho de vía, además de los desperfectos técnicos y no usar el casco ni el cinturón de seguridad.

Sin embargo, el funcionario obvió referirse a las deterioradas condiciones de las calles y carreteras como uno de los factores determinantes en la ocurrencia de incidentes viales en Cuba. Ni tampoco hizo alusión al deteriorado parque automotor del país.