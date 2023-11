Aroldis Chapman celebra segundo anillo de Serie Mundial y Ugás le dedica emotivas palabras

El lanzador cubano Aroldis Chapman celebró el segundo anillo de Serie Mundial conseguido recientemente con los Rangers de Texas y el boxeador cubano Yordenis Ugás le dedicó unas emotivas palabras.

Invitado a la fiesta organizada por Chapman, el pugilista felicitó al Misil Cubano y agradeció la amistad que les une desde hace más de una década. “El amor, orgullo y respeto que siento por ti, espero que brillen en cada una de mis palabras”, le dijo Ugás.

“Han sido casi estos últimos 13-14 años juntos en cada navidad, Thanksgiving o fiesta de fin de año. Has sido más que un amigo, un hermano, apoyando e inspirando siempre”, recordó el pugilista en sus redes sociales.

Con la equipación usada por el pugilista cubano en su pelea contra Shawn Porter enmarcada en el salón de su casa, Chapman se tomó una fotografía con Ugás y este le agradeció el gesto, recordando el apoyo que había sentido por parte del pelotero para ese combate.

“Hace 5 años en mi lucha contra Porter me dijiste: ‘si ganas, te pongo tu cuadro en la sala’. No gané y me dijiste: ‘no ganaste para los jueces, pero para mí sí’ y hace unos años mi cuadro está allí en tu sala junto con todas esas leyendas”, relató Ugás.

Considerando a Chapman como “uno de los mejores deportistas cubanos de la historia”, el boxeador le auguró más éxitos en su carrera y le agradeció también su apoyo para el activismo por la libertad y la democracia en Cuba.

“Gracias también por apoyarme y muchas veces sumarte a mi activismo, sobre nuestro país. Que Dios te bendiga hermano. Dios Patria Vida Libertad”, terminó diciendo Ugás a Chapman.

A comienzos de noviembre, En una noche histórica para el béisbol, los Rangers de Texas se coronaron campeones de la Serie Mundial por primera vez en sus 63 años de historia, al vencer a los Diamondbacks de Arizona en un emocionante quinto juego que culminó con un marcador de 5-0

Los cubanos Aroldis Chapman y Adolis García fueron piezas claves en la temporada y en el triunfo final de los texanos. Tras la celebración oficial de su equipo, Chapman celebró en una fiesta privada su segundo anillo de Serie Mundial, según el portal Swing Completo, que obtuvo imágenes exclusivas de la peculiar fiesta donde estuvieron invitados grandes figuras del deporte cubano.

Entre los invitados se encontraban peloteros de las Grandes Ligas activos y retirados como Jorge Soler, Héctor Olivera, Gerardo Parra y Luis Rengifo. La fiesta contó con espectáculos acrobáticos y tuvo como temática principal la celebración de su segundo triunfo de Serie Mundial.

Chapman se coronó por primera vez en el año 2016 con los Chicago Cubs en un campeonato que pasó a la historia tras 108 años de sequía.