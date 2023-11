Así suena "La Pelea del Siglo", la colaboración de El Chulo y La Diosa

"La pelea del siglo", la colaboración entre La Diosa y El Chulo, verá la luz este viernes 17 de noviembre.

En sus redes, ambos intérpretes han dado algunos adelantos del tema, que han sido suficientes para dejar a sus seguidores contando los días para poder escucharlo íntegramente, convencidos de que será un nuevo hit.

"Haz tu dúo con tu pareja en las redes sociales y etiquétanos que vamos a estar compartiéndolos todos. Viernes 17 “La Pelea del Siglo”, animó el reguetonero Abel Díaz Rodríguez -nombre real de El Chulo- a sus fans en redes sociales.

"Agua, qué rico, qué bien me siento siendo fan de ver cómo se unen y colaboran los artistas de Cuba, muchas felicidades esto es lo que hace falta, no la maldita destrucción"; "Buen tema, me encanta ahora sí"; "Se juntaron los que saben, bendiciones los míos"; "Tema rico para bailar y pasarla bien"; "Tremendo dúo y clase tema ese"; "Bendiciones y mucho éxito. tremendo está duro, esa es la actitud"; "Palo esa es la historia coño es música y más na si lo que sobra es talento, bendiciones"; "Ahora sí se calentó esto. Ya quiero que salga el tema. Bellos los dos."; "Qué riquera va a pegar, a mover el esqueleto cubanos. Bendiciones"; "Eso es una bomba, tremendo tema", reaccionaron sus seguidores en redes sociales, tanto en el último post compartido hace unas horas como en el anterior cuando dieron a conocer la fecha de lanzamiento del sencillo, que El Chulo catalogó como "junte para la historia del reguetón en Cuba", junto a "su hermana".

A finales de octubre pasado la cantante cubana, radicada en Miami desde enero, dio la noticia de la nueva colaboración musical.

"Y llegó el día, colaboración de lujo: La pelea del Siglo. La Diosa & El Chulo. Gracias hermano. Un placer trabajar contigo. éxitos+éxitos", dijo en esa ocasión.

El pasado 11 de noviembre La Diosa apareció por sorpresa en el Cubatonazo 2023, donde se subió a la tarima, invitada precisamente por El Chulo