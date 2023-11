Señorita Dayana se disculpa entre lágrimas por hablar mal a su novio durante el Cubatonazo 2023: "No tiene justificación"

Señorita Dayana fue una de las protagonistas de Cubatonazo 2023, donde arrasó con su show. Pero no todo fueron sonrisas y aplausos para la reguetonera cubana, que recibió críticas por un vídeo que fue grabado entre bastidores del evento celebrado en Miami.

Antes de que subiese a la tarima del Cubatonazo 2023, la cantante cubana protagonizó un desafortunado encontronazo con su pareja. Un momento que no la dejó muy bien parada y por el que ha salido a dar la cara frente a sus seguidores.

En el polémico vídeo se puede ver a Señorita Dayana firmando un cartel. Detrás de ella, está su pareja con su hija Victoria en brazos, quien le avisa que la estaban llamando desde el escenario. Ante las palabras de Mario, ella le dijo: "Mario, aléjate de mí, ya no me hables más que me estás poniendo muy nerviosa".

La manera en la que habló Señorita Dayana a su pareja es lo que ha desatado críticas hacia ella.

Ante estos comentarios negativos, la cantante cubana salió a dar la cara. Un directo que colgó en Instagram y en el que aparece disculpándose con su pareja públicamente y también con sus seguidores.

Entre lágrimas, Señorita Dayana comenzó explicando: "Este live es para una cosa que no me gusta nada hacer, que es dar explicaciones. Creo que amerita que haga esto porque se subió un vídeo de anoche antes de que subiese del escenario cuando salí del camerino. Las personas que me conocen saben que me pongo muy nerviosa antes de las presentaciones. Le tengo tanto respeto a esta profesión y siempre quiero que todo salga bien. Eso trae como consecuencia que las personas más cercanas a mí carguen con mi estrés, desgraciadamente".

"Entonces hay un vídeo por ahí en el que mi jevito me está diciendo que me apure para subir al escenario y le mandé a callar. Eso quedó grabado y lo subieron. Yo soy muy llorona, soy muy sentimental e intento estar en la mejor vibra pero no soy perfecta", agregó emocionada ante sus fans.

"Soy un ser humano y no siempre soy suavecita y dulce y me estoy riendo. Desgraciadamente mis momentos más tensos son cuando tengo una presentación. Las personas más cercana a uno son las que cargan con nuestros traumas y locuras y le tocó a mi novio anoche sufrir esa mala reacción de mi parte, que estuvo muy mal. No tiene justificación".

"Tengo que trabajar en eso, como digo, no soy perfecta. Eso no significa que mi jevito es un dominado, simplemente que me pongo muy nerviosa cuando tengo un show y al final del día le tocó. Fue un mal momento, solo quería hacer este live y que de cierto modo disculparme no solo con él, que ya lo hice, sino disculparme con todos. La que se pasó fui yo".