Pasta dental líquida: La sorpresa que se llevó una cubana al comprar el aseo del mes

Una cubana explotó en las redes luego de comprobar que la pasta dental de la canasta básica estaba líquida.

“¡Esto nunca lo he hecho, pero hasta cuando el abuso! Hoy llegó a la tienda de Boniato el aseo ... Llegó el jabón de baño 'doble' y una pasta dental, pero cuando llego a mi casa que le quito el sello (costumbre que tengo y la pruebo y todo jjj), que aprieto la pasta dental (se supone que es espesa), me llené la cara de este líquido blanco, me quedé sin palabras y a la misma vez me dio un ataque de risa al ver esto”, comentó airada en Facebook la santiaguera Yadira Oliva, quien difundió un video que hacer ver la consistencia de la pasta.

“Gente lo que quería decir ¡HASTA CUANDO!!! Yo ni quiero ir a la bodega de nuevo porque esto va a terminar mal, y el que lo despacha, que no creo que tenga la culpa, ¡¡¡va a escuchar todo lo que tengo atorado hace tiempo!!! Si el Estado va a dar algo a las personas que vivimos en Cuba, por favor, que tenga calidad si no para qué lo dan, si no sirve”, se quejó esta mujer.

Oliva se compadece de los muchos cubanos que no pueden acceder a otros productos que los que ofrece el Estado.

“Hay personas que no tienen las mismas posibilidades de comprar un tubo de pasta dental por la calle en el precio que le dé la gana a las personas pedir... No es mi caso, no voy nuevamente a la bodega porque ya, y yo me conozco, pero me duele que esas personas a quienes si le hace falta no puedan ni utilizarla”, dijo.

Asimismo, pidió ayuda para conocer con que funcionario podía quejarse de esta lamentable situación.

“Adónde tengo que dirigirme porque quiero ir con alguien a que me escuche y haga algo, no alguien que me escuche y se limpie el **** con lo que digo ... ¡¡¡¡¡¡¡¡Gente yo todavía me acuerdo y me da una ira porque hasta cuándo, hasta cuándo van a estar sucediendo estas cosas y nadie va a hacer nada!!!!!!!!”, concluyó

El pasado año, un grupo de científicos cubanos anunció que trabajan en una fórmula de pasta dental que contiene arcilla blanca como ingrediente principal, que permitiría contar con un producto propio para la higiene bucal de los cubanos.

Tras el anuncio del uso de la arcilla para la crema dental, Suchel comenzó la producción de Denti-Fresh con carbonato de calcio cubano como ingrediente sustituto del Sident No. 9, un abrasivo en la fórmula de la pasta dental que se importaba.

Explicaron que tienen en su fábrica cuatro líneas de producción con tecnología italiana, que “llenan 60 tubos por minuto” y que “logran producir diariamente unas 17 toneladas del dentífrico”.

Sin embargo, la pasta dental no llega a los hogares cubanos con la frecuencia, la calidad y la cantidad que muchas personas requieren.