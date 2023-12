Multitudinario y emotivo adiós a joven cubano fallecido en accidente de tránsito en el malecón

Más de un centenar de personas se congregaron en la noche de este sábado en la zona del malecón habanero en la que Yoan Allende perdió la vida en un brutal accidente de tránsito en la madrugada anterior.

Con flores, velas y música, amigos y familiares de Allende quisieron rendirle un sentido tributo.

Parte del emotivo homenaje al joven fallecido (Facebook/Dianelis Hidalgo)

Videos y fotos publicados en redes sociales por los amigos del joven fallecido revelan la emoción del momento.

Parte del emotivo homenaje al joven fallecido (Facebook/Dianelis Hidalgo)

"Tenías un mundo de gente que te quería, Yoan Allende. Sé que te fuiste feliz. Te despidieron tal y como te gustaba", escribió en Facebook la joven Dianelis Hidalgo, cuñada del joven.

Captura de Facebook/Dianelis Hidalgo

"Luz para ti, angelito. Mándale fuerzas a todas las personas que sufrimos por tu partida. Siempre estarás en nuestros corazones", concluyó.

"Diosito ¿Por qué? Es irreal esto. Te vamos a recordar toda la vida, Yoan Allende. Mi hermanita te amó con locura. Fuerza a esos padres, hermana, amigos, a mi familia que también era la tuya. No lo puedo creer. EPD, ángel en el cielo", escribió Hidalgo en otra publicación que acompañó de un emotivo montaje fotográfico familiar.

"No puedo explicar el vacío que estás dejando dentro de cada persona que te conoce, mi compadre Yoan Allende. Asere, tengo una tristeza ahora mismo que solo Dios sabe, bro. Hoy el cielo te recibe, mi hermano. No te digo adiós, porque no quiero aceptar que te fuiste, mi hermano. Tranquilo que más tarde nos vamos a volver a ver. Te quiero con muchísimo...", escribió en sentida publicación otro de los amigos del joven.

Captura de Facebook/Adriano García

"Hoy el deporte a motor está de luto. Se nos fue un piloto más, un amigo, un hermano, un hijo. Yoan Allende descansa en paz. ecorre las pistas del cielo a donde todos llegaremos un día para hacerte compañía. Te recordaremos siempre", se puede leer en otro texto de recordación.

Captura de Facebook/Marcos Morales

El grave incidente vial tuvo lugar en la rotonda que está cerca de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, según precisó el internauta que dio cuenta inicial del siniestro en una publicación en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones.

Collage Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Un video difundido en redes mostró lo destrozado que quedó el vehículo, convertido en un amasijo de hierro en el que costaba identificar que el auto siniestrado era un lada.

Lamentablemente la muerte de Yoan Allende incrementa la elevada cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito en Cuba en lo que va de año.

Entre enero y octubre Cuba registró 6,965 accidentes de tránsito entre enero y octubre de 2023, lo que supone un aumento de 12,8 por ciento en relación con los siniestros ocurridos en el mismo período del año anterior, según cifras oficiales.

Los casi 7 mil accidentes ocurridos en los primeros diez meses de este año dejaron un saldo de 562 fallecidos y 5,643 lesionados.