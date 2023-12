Excombatiente cubano de Angola sobrevive en la calle sin ayuda del gobierno

Ernesto Tamayo Osorio Foto © Captura de video de youtube/CubaNet

Ernesto Tamayo Osorio, un excombatiente de la invasión militar cubana en Angola, sufre aún las secuelas de la guerra en su cuerpo y sobrevive sin ayudas del régimen al que sirvió en la contienda.

Tamayo, de 61 años y residente en Holguín, declaró al diario Cubanet: “¡Aquí el gobierno no quiere a nadie!”.

Durante la guerra en el país africano, el hombre sufrió heridas graves en las piernas y el brazo izquierdo. “Me fui para Angola. Mira como estoy, una pierna jodía y la otra también… Me operaron y me pusieron dos varillas [pasadores] en el brazo”, contó.

Una de sus piernas tuvo que ser “reconstruida con la ayuda de otro pasador”, y por esa razón, necesita un bastón para poder caminar. Las severas lesiones lo incapacitaron para el trabajo. “Cuando regresé a Cuba me dijeron que me iban a dar un retiro, pero me pasé más de dos meses sin asistencia”, aseguró.

Actualmente, recibe una pensión de apenas 1,500 pesos cubanos al mes, un monto que no le alcanza para vivir debido a la creciente inflación en el país.

“¿Qué me da el Estado? Una porquería”, afirmó Tamayo, y añadió que instituciones estatales para atender casos como el suyo lo han ignorado.

Luego de numerosas gestiones para recibir una ayuda, Tamayo desistió.

“Varias veces le he pedido ayuda al gobierno y todavía estoy esperando respuesta. Siempre me dicen que ahora no se puede, que siga insistiendo, pero ya me cansé. Me di cuenta que me estaban esquivando y no he ido más”, admitió.

“Me metí en [la batalla de] Cuito Cuanavale, ahí estaba la cosa mala, en candela. No, vamos a darte una chequerita… no sé cuánto, y mira dónde estoy yo, sin una casa, yo no tengo casa”, afirmó apesadumbrado.

“Aquí tuvo que venir una gente para que me regalen para poder comer. Valga la gente de la iglesia, al señor, que siempre me ayuda”, relató, y se mostró desalentado por la situación que enfrenta hoy.

“Me da lo mismo ya. Mañana voy a ver si me muero, a descansar ya”, expresó.