Polémica por declaraciones de Anuel AA sobre Messi: "Es autista y la persona más influyente del mundo"

Anuel AA se ha vuelto viral en las redes sociales por unas polémicas declaraciones que hizo sobre Messi hablando sobre el autismo para el podcast 'Hablemos Autismo' de Tony Rodríguez Pumarejo. Una entrevista que tuvo lugar en abril de este año pero que ha trascendido estos últimos días después de que Rodríguez compartiese la charla íntegra con el reguetonero puertorriqueño en su canal de YouTube.

El trapero acaba de regresar al foco de atención después de varias semanas alejado del ojo público por la operación de urgencia a la que se tuvo que someter a principios de octubre. Y su vuelta se ha visto empañada por las declaraciones, que pese a que fueron en abril, se volvieron virales ahora y han estado circulando sin parar por todas las redes sociales.

Unas palabras sobre el futbolista argentino que están dando la vuelta al mundo a través de Instagram, TikTok o Twitter, donde cientos de usuarios están comentando lo que dijo Anuel y compartieron el fragmento de la entrevista en la que dice que Messi es autista, pese a que nunca se ha confirmado que haya sido diagnosticado de autismo.

"El autismo es diagnosticado como una enfermedad por los científicos que quisieron ponerle ese nombre, porque en realidad el autismo… ¡Mira a Messi! Messi es autista y es la persona más influyente del mundo", dice Anuel AA durante la entrevista, aunque no existe una confirmación oficial al respecto.

"Si nos vamos a la realidad de las personas vivas de este planeta, Messi es la persona más influyente. Ahora mismo yo no siento que es una enfermedad", agregó Anuel AA, que también comentó que su sobrina es autista, por lo que el trastorno es una realidad cercana para él.

Con estas palabras, Anuel AA no quiso faltar el respeto de Messi sino que trató de elogiar al astro del balón, con el que ha coincidido en varias ocasiones. De hecho, a continuación se refirió a él de manera positiva y hasta señaló que la humildad de Messi le cambió como persona.

"Yo siempre me he sentido humilde, pero cuando yo conocí a Messi dije mírale a él. Ahí es que ves la gran humildad que tiene este hombre y la calidad en el corazón". "Yo he aprendido mucho de personas con autismo", concluyó Anuel AA, convencido de sus palabras.

Por ahora, Messi ni su equipo se ha pronunciado sobre esta controversia que está dando mucho qué hablar.

Aquí, la entrevista completa a Anuel AA: