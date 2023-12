Agresión en Holguín: Madre cubana acusa a la policía de golpear a su hijo

La madre cubana Yuneisi Rodríguez González, denunció que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Holguín le propinó una golpiza brutal a su hijo, David Alejandro Pérez Rodríguez (22 años) presuntamente sin motivos.

En declaraciones a CiberCuba la madre de la víctima explicó que el suceso ocurrió el 30 de noviembre, a las 2:00 am, en la calle Río, del barrio Alcides Pino en la ciudad de Holguín.

"Mi hijo iba saliendo de la casa donde trabaja como carpintero, estaban desde la tarde compartiendo con un grupo de amigos y tomando cerveza. Nosotros vivimos en la cuadra de atrás y en esa pequeña trayectoria, lo choco una moto zuzuki con dos agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) vestidos de civil y sin identificación", dijo Yuneisi.

Tras el choque aparecieron otras dos motos, hasta sumar un total de tres vehículos con seis agentes que golpearon al joven.

"Lo arrodillaron, lo esposaron y empezaron a golpearlo sin razón. Un vecino que estaba presente empezó a gritar y a pedir ayuda. Gracias a eso fue que salieron más personas y los policías pararon de golpear a mi hijo. Lo montaron en una moto y lo llevaron a la Cuarta Unidad de la PNR", narró la madre.

Después de pasar un tiempo en la unidad policial de su barrio, el joven fue trasladado en una patrulla a la Primera Unidad de la PNR y luego de verificar sus datos le dijeron que se fuera para su casa.

"Fuimos a la oficina de Atención a la Ciudadanía y resulta que la denuncia que establecimos contra esta violencia policial no está en ningún sistema, o sea, que queda como que no hicimos nada", dijo indignada Yuneisi.

"El Teniente Coronel identificado como Osmani, Segundo Jefe de la PNR en Holguín, fue quien estuvo presente al hacer la denuncia. Luego, cuando llamé para ver cómo marcha la investigación del caso, me dijo que mi hijo recibió lesiones que no requieren tratamiento y por eso no se procedía a hacer denuncia".

La madre cubana está indignada por el abuso policial que sufrió su hijo. Hizo la denuncia ante las autoridades y no fue escuchada, así que llevó su caso a las redes sociales, donde ha recibido el apoyo de decenas de cubanos y algunos de ellos piden justicia y el fin de las arbitrariedades en la isla.