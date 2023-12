Oniel Bebeshito da adelanto de nuevo tema: "Hace seis horas subí un reels y ya la gente se lo sabe"

Oniel Bebeshito sorprendió hace unas horas a sus fans cantando desde el estudio un fragmento de un nuevo tema.

Junto a una frase de la letra: "su meta este año es tener un millón en el banco, ahora va a pensar en ella", el joven reguetonero cubano compartió en Instagram el vídeo que ha desatado la locura entre sus seguidores que están convencidos de que será un nuevo hit.

"Usted es el mejor, demostrando que no es racha"; "Chapaste todo Cuba"; "Ya se ha hecho costumbre esto de tenernos a todos esperando palo por palo"; "Tú tienes tu propio sello, no te pareces a nadie, rompiste como siempre Oniel "; "Que pesao tú estas asere ño. Es una tras la otra"; "Duro entre los duros grandes entre los grandes éxitos y bendiciones"; "Todas las que sueltas las pegas disfruta el momento que ahora eres tú el que estás pegado. Ya los viejo no se escuchan"; "Otra bomba más nena"; "El hombre no falla", se lee entre los casi 2 mil comentarios que, a las siete horas de compartido, se acumulaban en el post, que había provocado también más de 55 mil likes al momento de esta nota.

Tampoco faltaron los comentarios de colegas: "Sin fallar una, qué duro", le dijo Yomil; "Duro baby le cogiste el golpe; anota otra más", comenzó Wampi; "Uffff ufff uffff anota tontina otra sardina", opinó Michel Boutic.

Lo que no se imaginaría Oniel es que tan solo unas pocas horas después de haber subido el reel ya su público en Güines podría cantar el adelanto.

Feliz, como podría esperarse, celebró en sus redes la dicha de ver la acogida que dan sus fans a sus proyectos y lo pendientes que están de sus publicaciones.

"Hace seis horas subí un reels y ya la gente se lo sabe gracias Güines me encanta cantar ahí y mi meta también es tener un millón en el banco, esto pinta a olímpico de belling*", escribió junto a un nuevo vídeo donde se ve al público siguiendo a coro la letra que poco antes había mostrado a través de Instagram.