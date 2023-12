Prensa oficialista ataca a médico cubano que denunció el juicio a cirujanos de Bayamo: "Fue un pésimo estudiante"

La prensa oficialista cubana arremetió contra el doctor Alexander Figueredo, quien denunció el juicio que el régimen hizo a seis cirujanos de Bayamo por presunta negligencia médica en una operación quirúrgica donde falleció un paciente.

Tribuna de La Habana publicó un escrito del usuario de Facebook Ernesto Cordoví, quien se presenta en las redes sociales como médico.

En ese texto, Cordoví celebra al Ministerio de Salud Pública y asegura que los médico enjuiciados podrán "contar con todas las herramientas y condiciones para que demuestren sus razones" ante el Tribunal. Además, señala que el caso se ha usado "desde otras orillas, para desproteger al pueblo cubano".

En este punto el galeno comienza a desacreditar las denuncias de varias voces cubanas en el exilio y arremete con especial fuerza contra el doctor Alexander Figueredo a quien define como un pésimo profesional.

"Alexander Figueredo, de quien no hablaré de su ideología, fue un pésimo estudiante de pre grado, fue peor como médico en el Policlínico 13 de Marzo y mucho peor como residente de Urología. De esto que acabo de decir no puede nadie dar reproche. Estoy dispuesto a debatir con sinceridad sobre el tema porque lo conozco bien. Pues resulta que ahora el que nunca fue ejemplo de nada, que incluso hace dos días incriminó a este gobierno por no meter preso a un médico por una presunta negligencia médica contra su abuelo, pues ahora es el auto erigido defensor de los médicos de Bayamo", dijo Cordoví.

En su mensaje asegura que el doctor Alexander Figueredo no tiene moral para lanzar acusaciones contra el gobierno de Cuba, y hace similar descrédito de otras figuras como el influencer Alexander Ota Ola, el médico Lucio Enrique Nodarse y el cantante Yotuel Romero.

"¡Quieren sangre! ¡Quieren que el pueblo sin médicos se tire para la calle! ¡Quieren muertos! Esos que no hay, y con eso yo jamás voy a estar de acuerdo. Estoy con mi gente de Bayamo, pero no estoy con lo que ponga en riesgo la salud de mi pueblo. Nosotros los hombres de bien jamás abandonaremos a los pacientes y compañeros, duélale a quien le duela y pésele a quien le pese", expresó Cordoví.

Según el doctor Cordoví, los exiliados que denuncian el colapso del sistema de salud pública y el mal manejo de los recursos en el Estado cubano, solo pretenden usar el caso de Bayamo como "punta de lanza para pescar en río revuelto" y los acusó a todos de ser "manipuladores hipócritas".

Los médicos juzgados por presunta negligencia en Bayamo aseguran que ese día tuvieron que hacer la operación de urgencia al paciente sin contar con los recursos mínimos en el hospital.

Los galenos de Cuba llevan años trabajando en esa situación de carencias. El gobierno conoce la escasez de insumos pero no la solucionan. Miles de médicos y profesionales de la salud están abandonando sus puestos de trabajo porque no tienen ni lo más elemental para salvar la vida de las personas.