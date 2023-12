Carlos Vives defiende el despecho de Shakira: "No está herida porque sí"

Como amigo cercano de Shakira, Carlos Vives sabe lo que ha pasado la cantante colombiana por su ruptura con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos. Y aunque el intérprete de "La Bicicleta" nunca ha querido profundizar en este tema, sí ha dejado claro siempre que está de lado de la de Barranquilla, a quien volvió a defender en una entrevista que concedió a la cadena de radio colombiana Bésame.

"Me llamó mucho la atención de cuando ella se separa de Piqué me di cuenta que para la gente no es importante el matrimonio, en Europa. ¿Ustedes no valoran el matrimonio? Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, es decir, no es que ella está herida porque sí", comenzó diciendo el artista.

"Es que me di cuenta de eso, hay una sociedad a la que le da igual que uno se case y es algo desechable. Perdóname, pero para una mujer como Shakira ver el dolor de los niños es algo muy duro", dijo.

"Además, se metieron con una mujer que es muy creativa, muy barranquillera y muy musical", agregó Carlos Vives, haciendo referencia a todos los dardos que le ha dedicado Shakira a su ex a través de sus letras. "Me sorprendió ver cómo en la misma prensa lo vieron como si estuviera haciendo un escándalo y ya. Para una mujer con esa educación, su matrimonio y sus hijos, eso rompe. La respeto, es un ejemplo y una mujer increíble", dijo, haciendo referencia a las críticas que ha recibido su amiga por las constantes referencias a su ex en sus canciones.

Aunque la artista nunca llegó al altar con el exfutbolista, estuvieron juntos durante más de una década en la que nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha.