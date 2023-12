Gobierno de Villa Clara anuncia escasas ofertas por fin de año y a precios prohibitivos

La oferta de alimentos para fin de año recién anunciada por el gobierno en Villa Clara ha caído como balde de agua fría a la población, por los excesivos precios de algunos de los escasos productos que se venderán.

En conferencia de prensa realizada este martes, el gobernador de la provincia, Alberto López Díaz, dio a conocer la exigua relación de productos que integrarán la oferta para las fiestas de fin de año, sus precios y modo de distribución.

Los productos se comercializarán solo por la libreta de abastecimiento, en las bodegas de los barrios, a diferencia de años anteriores, cuando se vendieron de manera liberada.

Captura de Facebook/Portal del Ciudadano “Soy Villa Clara”

Una nota publicada por el Portal del Ciudadano “Soy Villa Clara”, página del gobierno del territorio, aseguró que “se venderán los productos un poco más baratos que lo que hoy están en el mercado”.

Sin embargo, reconoció que “son precios sin subsidios” y “todavía son altos, aunque el margen comercial es mínimo para los productos y empresas estatales, los impuestos se le redujeron”.

El comunicado anunció la venta de 5 libras de arroz por la libreta, a un precio de 92 pesos por lb, a cada uno de los más de 294,000 núcleos familiares de Villa Clara.

La breve lista incluye, además, 2 libras de frijoles, una de producción nacional a 270 pesos y otra importada a 375 pesos.

También, una botella de ron Decano a 350 pesos; pasta de ajo (50 gramos) a 16 pesos; pasta condimentada, 50 g a 16 pesos; jugo de limón, 240 ml a 26 pesos; colorante, 50 g a 15 pesos; y un paquete de galletas a 400 pesos.

La publicitada oferta no incluye esta vez carnes ni vegetales, alimentos que forman parte de la mesa tradicional cubana en los festejos de fin de año, lo que ha acrecentado la incertidumbre entre la población villaclareña sobre si venderán o no carne de puerco, o pollo en sustitución.

Según la publicación, las ventas se realizarán ajustadas a los precios aprobados por los Consejos de la Administración Municipal para esta ocasión.

Además, las producciones de la Empresa Cubana del Pan se ofertarán en la red de panaderías de la entidad e incluyen seis productos: base de pizza a 150 pesos cubanos; pan de 50 g a $15.00; de 80 g a $150.00; de caña de 200 g a $70.00; de 100 g a $35.00; y con saborizante de ajo, a $16.00.

Captura de Facebook/Portal del Ciudadano “Soy Villa Clara”

La nota precisa que estos alimentos se elaborarán con materias primas de mipymes y se fabricarán en total 240,000 unidades, cifra que, sin embargo, es inferior a la cantidad de núcleos de la provincia.

El gobierno también anunció cenas de fin de año, con carne de cerdo, para sectores priorizados, las noches del 24 y 31 de diciembre. Su lista incluye más de 10,000 comensales en las guardias médicas, hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos, el hospital de impedidos físicos, las direcciones municipales de salud y el SAF [Sistema de Atención a la Familia].

Captura de Facebook/Portal del Ciudadano “Soy Villa Clara”

Asimismo, dio a conocer también el programa de ferias agropecuarias y gastronómicas de fin de año en el territorio.

Los precios de las “ofertas” para las fiestas de fin de año han indignado a muchos villaclareños, y las opiniones en la publicación se centran, sobre todo, en que son inaccesibles para los sectores más vulnerables, como los jubilados.

Precisamente, una mujer retirada cuestionó la decisión exponiendo su caso: “Soy jubilada y trabajé 43 años para el estado. Con mi pensión no me alcanza para comprar un pedacito de carne en los particulares; el pan hace dos días seguidos que no viene a la bodega, hay que comprar a los particulares. ¿Alguien ha pensado cómo pueden sobrevivir los jubilados?”.

Otro usuario calculó lo que puede comprar un jubilado que viva solo y reciba la pensión mínima, y concluyó que no le alcanzará para adquirir toda la “oferta adicional” del gobierno. “Qué falta de respeto tan grande con un pueblo... Qué miseria por Dios...”, expresó.

“Y después los inspectores poniendo multas por los precios. No es fácil, ¿y esos no son precios abusivos?”, cuestionó otra mujer.