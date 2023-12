Jennifer Lopez y La Dura confirman la armadura metálica como la prenda estrella de la temporada

Jennifer Lopez se robó todas las miradas en los ELLE Women in Hollywood, que se celebraron en Los Ángeles. Un evento al que asistió de la mano de su marido Ben Affleck, con quien derrochó complicidad en la alfombra negra. Sin embargo, no fueron sus muestras de afecto lo que más llamó la atención, sino el espectacular look que llevó la Diva del Bronx.

La cantante y actriz apostó por un estilismo futurista que consistía en una falda larga negra que estaba unida a un top metalizado tipo armadura que dejaba su espalda al aire. Un arriesgado look firmado por Grace Ling de la temporada Primavera/Verano 2024.

Pero puede ser que este tipo de look te sea familiar, porque no es la primera celeb en lucir este tipo de armadura metálica.

Una de las personalidades en lucir una prenda similar antes que JLo fue la influencer cubana La Dura, cuyo nombre real es Diliamne Jouve.

En el caso de la neoyorquina, su breastplate (como se conoce a esta tendencia) contaba con un arriesgado escote underbob.

Con estos estilismos deslumbrantes, JLo y La Dura nos confirman con los top metalizados serán la prenda estrella de los eventos y pasarelas de esta temporada.