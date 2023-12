Nicky Jam, feliz tras perder 110 libras: Así logró el reguetonero su espectacular cambio físico

La transformación física de Nicky Jam es una de las más impresionantes del mundo de la farándula latina. Desde hace unos meses, el reguetonero luce su renovada figura, mucho más delgada que hace unos años. Un cambio que logró gracias a la ayuda del bisturí.

El cantante de "Travesuras" decidió pasar por quirófano para lograr sus objetivo de verse mejor, concretamente una cirugía bariátrica. Así se lo confesó a Molusco hace unas semanas, pero ahora el artista dio más detalles al respecto en una entrevista que concedió a People.

Según confesó, a lo largo de toda su vida ha estado luchando contra su peso y los resultados de este tipo de operaciones es lo que le convenció para entrar a quirófano. Aunque estuvo nervioso por someterse a la operación, lo hizo por su deseo de verse bien.

Tras someterse al bariátrica, perdió 110 libras (casi 50 kilos) en seis meses, una cifra que sigue aumentando.

El cambio físico de Nicky Jam es evidente en las imágenes que sube a sus redes sociales, donde le vemos presumir su renovada silueta.

"Solía ​​despertarme y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento saludable. Hace dos días me hice un análisis de sangre y salí mejor que nunca", confesó Nicky Jam, que ha cambiado también sus hábitos y su alimentación por unos más saludables.

Actualmente se mantiene activo jugando al baloncesto, un deporte que disfruta practicar.

A pesar de que los primeros meses fueron difíciles por el gran cambio que supuso someterse a la operación, actualmente Nicky Jam está feliz y se siente saludable.