Baby Lores tras su papel protagónico en la serie Los Escachaos: "Ya me bautizaron como actor"

Desde pequeño Baby Lores disfrutaba de las películas, las novelas y las aventuras, y aunque admiraba la actuación nunca se imaginó que un día tendría la oportunidad de cumplir el sueño de convertirse en actor y experimentar de cerca lo que ocurre detrás de cámara.

El músico cubano ha incursionado en la actuación desde Miami como protagonista de Los Escachaos, una serie de la plataforma Pronyr TV que ha estado dando de qué hablar desde su estreno el pasado octubre.

Sobre cómo comenzó este proyecto, los retos que tuvo como actor y al compartir escena con dos grandes artistas como Albertico Pujol y Orlando Fundichely, Baby Lores conversó en exclusiva con CiberCuba.

“Para mí Albertico y Fundichely son dos de los actores más grandes que ha dado el cine y la televisión cubanos, y bueno ellos me llaman un día y me dicen queremos hablar contigo, y lo menos que me imaginé fue que me fueran a escoger para ser protagonista de una serie con ellos”, confesó el cantante.

Aunque para Baby Lores estar frente a las cámaras, en la televisión o delante del público no es cosa nueva, ser actor es “muy diferente a hacer un videoclip”.

“Cuando vienen a mi casa y me proponen ser protagonista de esta serie Los Escachaos eso fue impactante para mí porque nunca lo había hecho y nunca había tenido un guion en las manos, no sabía ni cómo empezar, no es lo mismo leerlo que memorizarlo y actuarlo. Estaba un poquito nervioso al principio, no sabía si iba a poder cumplir las expectativas que ellos esperaban de mí, pero la verdad fue muy divertido y me sentí muy cómodo con ellos, fue una experiencia lindísima aprender de estos grandes actores”, aseguró en la entrevista.

Cuando pasaron los nervios del inicio, Baby Lores sintió ya en el segundo capítulo que “era como si toda mi vida hubiese actuado. Cuando empecé a ver las primeras imágenes me sentí mucho más seguro además de que ellos me apoyaban y motivaban mucho”.

El bautizo como actor lo recibió justamente de Albertico y Fundichely, no podía ser mejor: “Es un honor grandísimo el haber aprendido de ellos. Imagínate desde muy niño los veía en la televisión y en el cine y después de muchos años poder verte al lado de ellos actuando, ver cómo es que sucede detrás de cámara, cómo se prepara todo, la parte técnica, las cámaras, la producción, el guion, cómo se ensaya, cómo se repite tantas veces una escena, es algo muy satisfactorio para mí. Fue una experiencia lindísima, significa mucho”.

“Yo recuerdo que le había preguntado a Albertico y Fundichely cómo me veían. Como quiera que sea era mi primera vez y no sabía si estaba cumpliendo las expectativas, y cuando ellos me dijeron que ya me podía llamar actor me puse súper contento porque que te lo digan ellos es muy lindo la verdad. Ya ellos me bautizaron como actor, a partir de esta serie se puede decir que soy actor”, recordó el músico.

Esta experiencia en su carrera no estuvo exenta de retos: “Lo más difícil de esta serie fue que, al no haber interpretado nunca un guion, tenía que estar sujeto a una idea, a un diálogo, a un texto, tenía que memorizarlo y además hacerlo mío, hacerlo parte de un personaje. En este caso yo tenía que interpretar dos personajes, tenía que hacer del Baby Lores real, que para mí era más fácil, pero el personaje de Luisito fue el más difícil”.

Después de esta primera incursión en la actuación, Baby Lores se siente preparado para enfrentar nuevos retos como actor: “Creo que ahora me siento listo para hacer la película que desde hace unos años tenemos en mente para hacer. Ya me siento preparado para actuar”.

Para Baby Lores, al igual que para muchos artistas cubanos radicados en Miami, Pronyr TV se ha convertido en una puerta abierta para seguir desarrollando sus carreras: “Yo creo que es un proyecto muy importante el de esta plataforma porque le está dando la oportunidad a muchos actores buenísimos, con un potencial increíble, que hace mucho tiempo no veían la manera de poder desarrollarse profesionalmente. Sabemos que hay mucho talento en Miami pero faltan proyectos como este”.

“Estoy super contento con la reacción que está teniendo la gente con esta serie y super orgulloso de ser parte de este proyecto y de esta serie que fue la primera de muchas de Pronyr que han llegado después. La satisfacción más grande es cuando voy por las calles y la gente me dice `wao qué cómica la serie Los Escachaos, increíble, ¿tú eras actor?´, muchas personas me preguntan si yo estudié actuación y yo estoy sorprendido tanto como el público”, comenta sin poder ocultar una sonrisa de satisfacción.

Hasta el momento ya se han estrenado ocho capítulos de Los Escachaos, si no los has visto descarga la aplicación de Pronyr TV para que estés pendiente de cada nuevo episodio. Desde ya te adelantamos que habrá más sorpresas; el equipo de producción y elenco de esta serie está calentando motores para una segunda temporada.