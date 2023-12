Muere un hombre atropellado por una guagua en El Vedado

Un hombre falleció en horas de la mañana de este viernes tras ser atropellado por una guagua en El Vedado, en el habanero municipio Plaza de la Revolución.

El trágico incidente ocurrió en la calle esquina de 15 y J, según precisó Reinaldo Alvarado de la Paz, un testigo que dio cuenta del siniestro en el grupo de Facebook Buses & Camiones, donde explicó que la víctima tuvo un “trauma craneal abierto en la región occipital”.

“Como paramédico que soy, aunque no ejerciendo en estos momentos, al medir signos vitales no pude detectar ni pulso carotideo, ni radial y estaba cianótico, ya que no respiraba”, explicó.

El paramédico detalló que la víctima además presentaba sangramiento por los oídos (otorragia) y que no fue posible aplicarle la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

A pesar de las circunstancias descritas, se trasladó al señor atropellado en un vehículo al Calixto García, donde se certificó su deceso.

“Mis condolencias a familiares y amigos. Choferes, hay que andar a los cuatro ojos, aunque vengamos bien y despacio, siempre va a ver alguien que no”, concluyó.

En el apartado comentarios, la citada fuente indicó que la víctima iba en una bicicleta eléctrica.

"El señor de la bici eléctrica penso que le daba tiempo y cruzó", detalló Alvarado de la Paz en respuesta al comentario de un usuario del grupo que apuntó quen esa esquina hay un PARE por la calle 15, que le da preferencia a la calle J en la circulación.

En la foto publicada por el testigo se ve una guagua de Transmetro y a algunas personas reunidas en la esquina del trágico incidente.

“He aquí la importancia del conocimiento sobre primeros auxilios. No solo es montar al lesionado en auto para que llegue lo más pronto al hospital. Claro está, ante la escasez de ambulancias y la demora de este en el rescate de pacientes, las circunstancias nos obligan a tomar estas decisiones. Me consta que usted está muy bien preparado ante estás eventualidades, ojalá y muchos conductores que hoy se encuentran activos en el sistema de urgencias médicas tengan está actitud. Mis condolencias a los familiares”, escribió otro cibernauta.

Otro comentarista apunto que en esa esquina los vehículos "jamás miden la velocidad" y que "se ven horrores tanto de los que suben por J como los que vuelan por 15".

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el trágico suceso.

