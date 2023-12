Paco León: El Luisma caló hondo en Cuba

La serie Aída y cada uno de sus personajes conquistaron al público en Cuba, tanto así que el actor Paco León, quien dio vida al ocurrente Luisma, no deja de maravillarse con el cariño de los cubanos, incluidos los que residen en Miami.

En una entrevista para La Voz de América el artista español confesó que todavía se sorprende cuando camina por las calles de Miami y muchas personas, “sobre todo cubanos”, lo detienen para hablarle o pedirle una foto.

El actor, que en una oportunidad estuvo en Cuba, recordó que en la isla a través del paquete “hay familias enteras que consumen diariamente un capítulo de la serie Aída y el Luisma yo creo que ahí caló hondo”.

Cuando el periodista le preguntó cómo toma las reacciones del público cubano al verlo en la calle agregó: “Ya no me pilla de sorpresa porque yo he estado en Cuba también y es bien heavy y aquí depende de las zonas también”.

El pasado noviembre el actor, que acaba de estrenar la comedia Mari-dos, estuvo en Miami y en un video que publicó en su Instagram dijo que “es increíble la cantidad de gente que ha visto aquí a Aída y lo que quieren a Luisma”, unas palabras a las que reaccionaron cientos de cubanos explicando lo mucho que se ve la serie en su país.

En 2021, en medio de la crisis sanitaria que desencadenó la COVID-19, Paco León fue uno de los artistas que de solidarizó con el pueblo cubano.