Gladys Carredeguas, orgullosa del triunfo de Srta Dayana: "Eres grande, talentosa, humilde, y tremenda cantante"

La modelo cubana Gladys Carredeguas, que en 2018 se alzó con el premio a "Mejor traje de baño” en Miss Grand Internacional, dedicó unas bonitas palabras hacia Señorita Dayana, con las que reconoció no solo su talento artístico sino también su calidad humana.

Con un vídeo de cuando la cantante participó este año en el Cubatonazo, la también presentadora de radio manifestó su respeto y cariño hacia su coterránea.

"Qué lindo compartir contigo mi amiga Señorita Dayana. Eres grande, talentosa, humilde, y tremenda cantante. Estoy más que orgullosa de verte triunfar", escribió en el post que mostró algo de lo vivido "tras los camerinos haciendo de las nuestras".

"Cuando las amigas crecen profesionalmente y con el pasar de los años celebran juntas el éxito", sobreescribió sobre el vídeo.

"Love you", le respondió la intérprete en los comentarios.

Días antes, luego de su actuación en el Cubatonazo 2023, fue Srta Dayana quien compartió varios posts celebrando el éxito y agradeciendo a quienes lo habían hecho posible.

"Hicimos un gran show y me quedo con eso. Me quedo con la satisfacción de darlo todo en cada presentación. Me quedo con el respeto que le tengo a mi público y a esta profesión. Me quedo con los aplausos y los coros tan lindos que cantamos juntos", dijo en sus redes sociales.

El pasado 11 de noviembre, no solo protagonizó una de las sorpresas de la noche al invitar a Eduardo Antonio al escenario sino que también disfrutó de tener a su hija Victoria, por primera vez, como público de un concierto suyo.