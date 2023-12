Baby Lores impulsa en Miami academia de música para niños con necesidades especiales

La música puede hacer milagros y eso Baby Lores lo ha podido comprobar a plenitud al ayudar a niños con necesidades especiales en Miami a través del proyecto BL Music Academy.

El cantante cubano impulsa actualmente esta academia de bienestar emocional en la que utilizando formas innovadoras, divertidas y creativas enseña música a pequeños con autismo, Síndrome de Down, TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), problemas en el lenguaje, daños afectivos diversos y otros trastornos del desarrollo.

En entrevista con CiberCuba, Baby Lores contó que el proyecto surgió en medio de la pandemia cuando tuvo que reinventarse como muchos artistas: “Me di cuenta que me gustaba tanto enseñar como ser artista. Me gustaba tanto enseñar a los niños, lo disfrutaba tanto, como estar yo mismo en el escenario”.

“Cuando subí el primer post de que iba a dar clases de música me comenzaron a contactar muchos padres, no solo en Miami, sino también en otros estados, y empecé a dar clases online, y entre esos padres me contactaron algunos que tenían niños con necesidades especiales, con autismo, parálisis cerebral, displasia, etc.”, comentó el cantante.

“Normalmente estos niños cuando le hacen una prueba de aptitud en cualquier escuela de música si no cumplen con los requisitos físicos, de oído o entonación los rechazan, y son niños que aman la música pero a lo mejor sus condiciones físicas no les permiten ser músicos de academia”, explicó.

Baby Lores confesó que la primera vez que llegó un niño con estas necesidades especiales no tuvo el valor de decirle que no a los padres: “Aunque no tenía las condiciones físicas para tocar un piano o una guitarra me impactó tanto la energía y el deseo con el que venía de ser un artista y disfrutar de la música que tuve que buscar un método para poderlo ayudar”.

El artista añadió que utilizan la música como terapia pero el objetivo es que sea divertido, como una especie de juego para que el niño se sienta bien emocionalmente: “Tenemos niños que nunca habían tenido contacto visual, verbal o físico y hemos logrado que esos niños canten, tengan contacto visual y físico”.

Un aspecto muy positivo es que se trata de un proyecto familiar, además de los infantes, también los adultos en la familia pueden aprender música junto con ellos.

La academia como tal comenzará oficialmente en enero de 2024 y durante todo el mes de diciembre estarán en proceso de captaciones, y la meta es formar una jazz band formada por niños tocando música en vivo.