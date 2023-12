Saqueo a la Salud Pública en Cuba: La impunidad de GAESA

El Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) acusó al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) de saquear al sistema de salud pública de Cuba durante más de una década.

En el informe Cuba: el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria se acusa a la institución subordinada al mando militar en la isla de saquear las arcas del Estado para presuntamente apropiarse como mínimo de 69.8 mil millones de dólares ($69,866,399,679).

Este dinero proviene de los salarios de médicos en las brigadas internacionales. El Estado cubano dijo que esos recursos se invertirían en el sistema de salud pública pero las inversiones en ese sector bajan de forma estrepitosa, lo que ha provocado un colapso de los servicios y pésima calidad en la atención médica.

El Observatorio Cubano de Auditoría Social exige que GAESA, el Banco Financiero Internacional que está bajo su control, el Ministerio de Salud Pública y otras empresas estatales relacionadas con la exportación de servicios médicos, permitan un escrutinio fiscal y público de sus libros de cuentas.

Piden además que estas instituciones del gobierno procedan de inmediato al reintegro del dinero presuntamente robado al sistema de salud pública. Se estiman que se trata de fondos saqueados entre 2009 y 2022.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) muestran cómo el régimen cubano en los últimos 13 años, invirtió más en la construcción de nuevos hoteles para GAESA que en salud pública.

Mientras crece la inversión en el sector del turismo, aumentan las dificultades que enfrenta el pueblo cubano para acceder a los medicamentos, a insumos médicos, a la atención en hospitales donde no existen los recursos mínimos para realizar una cirugía de urgencia los pacientes.

El informe detalla que en Cuba el número de hospitales decreció entre 2007 al 2018 en un 32%. Aseguran que todos los centros de salud rurales fueron cerrados a partir de 2011, así como un 9% de los policlínicos.

Solo en 2022, más de 12,000 médicos cubanos abandonaron sus puestos de trabajo en el Sistema de Salud Pública porque no cuentan con los apoyos imprescindibles para desarrollar su profesión.

En todas las farmacias del país faltan medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos.

El Observatorio Cubano de Auditoría Social considera que la causa real de la crisis en el sistema de salud pública cubano es el abandono deliberado de las responsabilidades constitucionales del Estado.

Los miles de millones de dólares que no han sido invertidos en el Sistema de Salud Pública no hay forma de conocer dónde han ido a parar, porque GAESA no es auditada por el Estado cubano y en los casos de auditorías en sus empresas no declaran públicamente los resultados.

No hay transparencia en las cuentas del régimen y esto facilita el saqueo, el robo de recursos de las arcas del Estado e incide directamente en la calidad de vida de la población, golpeando en particular el sector de la salud pública y la seguridad social.