Eduardo Antonio está de cumpleaños: ¡Felicidades al Divo de Cuba!

Agradecido de la vida, de las segundas oportunidades que da y el cariño de sus seres queridos y su incondicional público, Eduardo Antonio celebra este 10 de diciembre su cumpleaños 54.

La víspera, El Divo vivió una gran noche con un concierto en The Table 24 al que asistieron sus fans, amigos y colegas como Heydy González y Eddy Borges, que se subió a la tarima con él para interpretar su nuevo tema juntos.

Ya este domingo, bien temprano, Eduardo Antonio celebró sus 54 años con sus seguidores en redes sociales, a través de un post compuesto por un mensaje de autofelicitación y una foto donde posa, divino, con uno de sus habituales e impecables looks.

Sus seguidores no dudaron en dejarle felicitaciones y buenos deseos: "Happy birthday mi vida, Dios te bendiga!!!"; "Feliz cumpleaños, que Dios te dé mucha salud; un beso grande te queremos mucho"; "Happy Birthday mi Divo querido"; "Feliz cumpleaños Eduardo Antonio, que Dios te bendiga y que sigas triunfando, muchos cariños siempre de mi parte"; "Miles de bendiciones para el gran Divo de Placetas. Happy Birthday"; "Felicidades bendiciones mi Divo bello, papá Dios multiplique cada una de tus peticiones"; "Muchas felicidades! Salud, salud!!"; "Feliz cumpleaños que pase un feliz día"; "Feliz cumpleaños! Que Diosito te proteja y bendiga siempre sobre todo con mucha Salud. Cuídate mucho. Se te quiere"; "Muchas felicidades en tu día, todo lo mejor del universo para ti hoy, mañana y siempre. Felicidades", se lee en los comentarios, entre los que no faltaron las felicitaciones de colegas como Rebeca Martínez o Dunia Ojeda.

"Este fin de semana estaré celebrando mi cumpleaños, sábado 9 en the table 24, antigua mesa de Coral Way y el domingo 10 en el Tamalazo de Krome. aquí les dejo los datos para reservar", avisó hace unos días el querido artista cubano, quien no solo esperó su cumpleaños el día antes sino que lo celebrará también por todo lo alto en su habitual cita de los domingos en el Tamalazo.

Luego de su salida del hospital a mediados de septiembre pasado, Eduardo Antonio no ha dejado de celebrar la vida y agradecer el cariño de quienes aplauden su arte y su buena salud, además ha agradecido recibir premios a su trayectoria como el Fama de Nueva York.

El pasado 5 de noviembre El Divo volvió a los escenarios con un espectacular show al que llegó vestido de blanco.

Desde nuestra redacción deseamos toda la salud y felicidad del mundo al Divo de Cuba.