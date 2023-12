El Divo invita a sus fans a su concierto de cumpleaños: "Nada me daría más gusto que me acompañaran"

Llegó el día más esperado por Eduardo Antonio y sus fieles seguidores; este sábado el cantante cubano estará celebrando su cumpleaños 54 en un concierto en The Table 24 en Miami.

A través de las redes El Divo hizo extensiva la invitación a sus fanáticos con la esperanza de que no se pierdan esta presentación.

“El mar siempre tiene las mejores respuestas, por eso estoy aquí dándole las gracias por tenerme aquí para ustedes y esta noche quiero celebrar la vida con mi cumpleaños (…) nada me daría más gusto que me acompañaran porque ustedes han estado presentes en todo el proceso que he vivido cuando estuve enfermo. Entonces ahora con la felicidad, la alegría, también quiero compartirlo con ustedes”, dijo el artista en un video que publicó en su Instagram.

El cumpleaños de Eduardo Antonio es exactamente el 10 de diciembre así que las celebraciones continuarán el domingo en su show habitual en el Tamalazo de Krome, al que también invitó a todo su público.

Los festejos por esta nueva vuelta al Sol comenzaron hace unos días en el programa “La Casa de Maka” donde le cantaron “Las Mañanitas”.