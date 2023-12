Ajeno a las críticas, Anuel AA le regala flores y bolso de lujo a su novia Laury

Unos días atrás, Anuel AA sorprendió a su novia Laury Saavedra con un despliegue de flores, peluches y globos en su casa. Un detalle de lo más romántico que no dejó indiferente a nadie, sobre todo a los fans del artista puertorriqueño que en el pasado presenciaron cómo también le hizo el mismo regalo a sus anteriores parejas.

Pero los detalles románticos del trapero no se han quedado ahí, porque este fin de semana, volvió sorprender a la joven venezolana.

Como muestran las cuentas de fans de Laury, recibió un precioso ramo de rosas azules y también un bolso a juego.

"Que pereza que con todas haga lo mismo", "Esta película ya me la vi" o "Anuel, tienes que cambiar de estrategia", dijeron algunos usuarios, mientras que otro ironizó diciendo: "Qué original no lo había visto antes". "Otra vez Anuel en el mismo orden. Primero flores, después el bolso y después fotos en la plata, que hombre tan ordinario, no sabe sino repetir con la novia de la novia de la novia", escribió otro cibernauta.

Poco parecen importarle las críticas a Anuel AA, que unos días atrás recibió una lluvia de comentarios negativos por regalarle lo mismo a todas sus parejas.

En las redes sociales se fueron virales algunos vídeos de la sorpresa que le dio a Laury, unas imágenes que algunos compararon con los regalos que le hizo a Karol G y Yailin La Más Viral cuando estaba con ellas en pareja. Y la realidad es que las similitudes fueron de lo más comentadas.

Cabe destacar que al contrario que sus anteriores relaciones, el puertorriqueño apenas comparte contenido con Laury en sus redes sociales y ella tiene su perfil de Instagram privado. Aunque eso sí, el contenido que comparte rápidamente lo postean en sus cuentas de fans, donde publican las imágenes y vídeos que sube originalmente a su perfil.

En la publicación más reciente vemos a Laury disfrutando del show de Anuel AA en Washington D.C., donde este fin de semana regresó a los escenarios después de su pausa por su salud.