Cubana suplica por ayuda para reunirse con su madre con cáncer terminal en EE.UU.

Dayexis Companioni González, una joven cubana que se encuentra desde hace cinco meses en México junto a su hijo pequeño en espera de la cita con CBP One, suplicó por algún tipo de ayuda para acelerar el reencuentro con su madre en Miami, quien se debate entre la vida y la muerte, víctima de un cáncer.

"Necesito una ayuda humanitaria para mí y para mi hijo. Tengo a mi madre muy mal en Miami en un hospital y necesito su ayuda. Esta ingresada en el hospital Mount Sinai. Mi mamá tiene un cáncer y hoy la ingresaron muy grave en terapia intensiva, la operaron de un riñon porque está haciendo una metástasis y ya no se cuenta con ella", explicó la cubana, que no precisó en qué parte de México se encuentra.

"Yo necesito una ayuda para poder salir de aquí. Ya llevo aquí en México cinco meses, pidiendo la CBP One y no me ha llegado. He hecho todo lo que dicen y no he tenido suerte. Mi niño y yo somos la única familia que ella tiene. No tiene a nadie en Estados Unidos. Soy su única hija y él su nieto. No tiene a más nadie", añadió Companioni González.

En la parte final del video que circula en redes sociales, la joven migrante subrayó que lo único que quiere es poder pasar los últimos días de vida de su mamá junto a ella.

"Quiero apoyarla en sus últimos momentos, ayudarla y estar presente. Ella está muy mal. Yo la necesito, llevo cinco años sin ver a mi mamá, por favor", concluyó la joven, que no ofreció otros detalles sobre la forma de localizarla.

"A todas mis amigas y amigos de Facebook, necesito difundir esta información. Es la hija de una amiga que se debate en este momento entre la vida y la muerte. Ayúdenme compartiendo, por favor, se los agradezco de corazón", escribió en redes sociales la internauta Eliset Morales, que se hizo eco de la emotiva súplica.

Lamentablemente, en los últimos años son varios los casos de familias cubanas separadas que han intentado reunir a algunos de sus miembros tras ser tocados por alguna tragedia: ya sean enfermedades terminales, fallecimientos u otros imprevistos que imponen el reencuentro como un alivio ante la desgracia.