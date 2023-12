Memes y reacciones a la tiradera de Arcángel a Anuel AA: Las redes arden con la guerra entre los reguetoneros

La tiradera de Arcángel a Anuel AA revolucionó el mundo de la música urbana y también el de las redes sociales, donde los amantes del reguetón están reaccionando con humor al ataque musical.

Siete millones de reproducciones supera la tiradera de Arcángel y Anuel AA en YouTube en poco más de un día. Una canción en la que La Maravilla se desahoga contra su colega después de un intenso intercambio de mensajes a través de redes sociales.

Tras escuchar y analizar cada barra del potente tema, sus fans no dudaron en acudir a sus redes sociales para reaccionar a esta tiradera, llenando de memes Instagram, Twitter y TikTok. Y es que los internautas decidieron posicionarse en sus bandos a través de imágenes, textos y vídeos que transmiten lo que piensan sobre este enfrentamiento viral.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones a "FN8" de Arcángel:

Si todavía no has escuchado la tiradera, no esperes más: