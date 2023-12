América, hija de Alexis Valdés, seduce a sus fans con un sexy posado en bikini

América Valdés, hija del famoso actor, comediante y dramaturgo cubano Alexis Valdés, ha levantado suspiros entre su legión de seguidores después de compartir un carrete de fotos en su perfil de Instagram en las que aparece posando en bikini.

Enfundada en un modelo de dos piezas en tono marrón claro, la joven ha dejado ver su esbelta silueta a la vez que ha explotado su faceta artística combinando en las instantáneas poses con dibujos que le hizo un artista plástico.

"América latina bebé", comentó la joven junto a las imágenes.

"Qué bella eres", "Eres un monumento a la belleza", "Sin palabras, toda una diosa", "Hermosas fotos, bendiciones", "No sé cuál me gusta más, es que estás increíble", "Te pasas de linda" o "Me encantas belleza", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans en el post.

Hace poco América Valdés también hizo volar la imaginación de los internautas con una sesión de fotos similar. La joven actriz publicó unas imágenes cargadas de arte posando simplemente con ropa interior inferior, mientras que una larga cabellera cubría estratégicamente la zona de sus pechos.