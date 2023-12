Hablan familiares de madre e hija cubanas asesinadas en Miami: "Que se haga justicia"

Familiares de las dos mujeres cubanas asesinadas el miércoles en un departamento de Miami expresaron estar conmocionados con el crimen y exigieron justicia.

Las víctimas –madre e hija– fueron identificadas como Irisbel Cartalla, de 50 años, e Isbelsy Olivera, de 22 años.

Ambas fueron atacadas a la entrada de su departamento, en una unidad multifamiliar y eran originarias de la provincia cubana de Camagüey.

El supuesto asesino se entregó a la policía y fue identificado como Carlos Alexander Travieso, de 49 años, quien según fuentes allegadas es el exnovio de la joven cubana.

Lisbeth Ramirez, prima de las víctimas, dijo en Facebook que la familia está sumergida en un dolor muy grande.

Recordó a sus primas como personas siempre contentas y unidas y pidió que se haga justicia y todo el peso de la ley caiga sobre el responsable del crimen.

"Han dejado un vacío enorme en nuestra familia. Mis ángeles hermosos, sin palabras estoy, siempre las vamos a recordar por lo brillante que eran, incondicionales con todo el mundo, no decían que no a nada. Se hará justicia, este vacío no se llena con nada. Las adoraré siempre", publicó.

Por su parte, Liria M Rivera también publicó un emotivo post donde desea que "Dios tenga un lindo lugar para las dos. Dolor grande para la familia", dijo.

La internauta identificada en Facebook como Maria SP dijo que "mi primita bella y mi tía han dejado un gran vacío en nuestros corazones. Hoy la familia está de luto por ustedes, nadie esperaba esta gran partida, hay un dicho que dice que los hijos deben estar preparados para la muerte de los padres pero los padres no están preparados para la muerte de los hijos. Todos estamos con el corazón en la mano por esta gran tragedia. Siempre las vamos a tener presentes en todo momento", expresó.

Tras cometer el doble feminicidio, Travieso subió a su auto y se entregó a las autoridades. Sus últimas publicaciones en redes sociales dejan entrever que se trató de un crimen premeditado.

El pasado 25 de noviembre Travieso se despedía de Miami y ponía rumbo a Phoenix, Arizona, lugar en el que según sus redes residía.

Sin embargo, en los últimos días varias publicaciones suyas aludían a sus familiares: su madre fallecida, sus varios hijos, una prima y todas ellas tenían un punto de nostalgia y despedida, algo que no ha pasado inadvertido para los muchos internautas que en los dos últimos días desgranaron todo tipo de insultos hacia el homicida.

A ello se suman frases breves, enigmáticas como apuntando a un objetivo. El punto culminante fue una publicación del pasado 10 de diciembre, tres días antes del crimen, en la que escribió "Gracias adiós por perdonarme ya estoy listo para todo amén", ello junto a un fragmento de un video de un predicador.

La policía dijo que las mujeres fueron emboscadas por el hombre. Mike Vega, vocero de la policía de Miami, dijo que los oficiales encontraron a las dos mujeres baleadas en uno de los apartamentos de la novena planta del condominio y fueron declaradas muertas en el lugar.

Una persona allegada a las víctimas contó que la joven trabajaba como manicurista en su propio apartamento, mientras su madre era empleada de limpieza en el condominio.