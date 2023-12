¡Llegaron los 60! Brad Pitt está de cumpleaños

A quienes se preguntan cómo es posible llegar a los 60 y seguir provocando muchos suspiros, Brad Pitt tiene la respuesta; el actor está de cumpleaños este 18 de diciembre y de algo no quedan dudas, sigue siendo uno de los galanes de Hollywood.

En esta fecha vienen a la mente varias de las películas del también modelo y productor: Thelma & Louise (1991), A River Runs Through It (1992), Entrevista con el vampiro (1994), Troya (2004), Sr. y Sra. Smith (2005) y muchas otras.

Seis veces ha sido nominado a los Premios Oscar como actor y productor. En 2014 se llevó la estatuilla luego de haber producido 12 Years a Slave, ganadora del premio a Mejor Película. Seis años después lograría su primer Oscar en actuación como Mejor Actor de Reparto por el filme Once Upon a Time in Hollywood.

Su última película, Bullet Train, se estrenó en 2022, una cinta de acción en la que el veterano artista interpretó a un agente secreto.

El cumpleaños de Brad Pitt no pasó desapercibido en las redes sociales y una lluvia de memes han salido haciendo alusión a lo bien que se conserva el actor.