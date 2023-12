Haila ruega a San Lázaro por su hijo: "Nunca lo sueltes de tu mano"

La cantante cubana Haila María Mompié ha sido una de los tantos artistas que se unieron a la celebración del día del santo San Lázaro y tiene lugar cada 17 de diciembre.

La Diva de Cuba publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a la deidad, quien es muy venerada entre los cubanos de fuera y dentro de la isla. En sus palabras, Haila comenzó haciendo visible la gran veneración y respeto que siente por también llamado viejo Lázaro y el lugar tan importante que siempre ha ocupado en su vida.

"Siempre has sido tan bueno y milagroso conmigo que no tengo más que siempre agradecerte por tanto mi amado viejo, te conozco desde que tengo memoria, te he velado desde que era una pequeña niña allá en natal Amancio, a medida que he crecido así ha crecido mi devoción hacia ti y ha sido tanto en verdad nuestro romance que hasta me regalaste un hijo tuyo", comenzó.

Seguidamente, Haila quiso rogarle a San Lázaro que, además de cuidar a todos los cubanos, protegiese especialmente a su hijo Haned Mota, nacido fruto de su matrimonio con el también músico cubano Aned Mota.

"Tú mi gran San Lázaro santo milagroso, padre de todos los cubanos RUEGA POR NOSOTROS. Ruega por nuestro hijo Haned Mota, cuídalo, bendícelo y nunca lo sueltes de tu mano. Que tu bendición y gran misericordia siempre nos libre de todo en el nombre de Dios todo poderoso", concluyó.

Haned Mota también quiso agradecer a su madre por su petición, además de dejar constancia en las redes sociales de lo mucho que también cree en el viejo San Lázaro. Para ello comentó en el post de su mamá: "Te amo negrita, lo más grande ese viejo".