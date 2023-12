Gobierno cubano admite imposibilidad de cumplir metas del PIB en 2023

Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) señaló un estancamiento de la economía cubana, al intervenir este lunes en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, en la cual se reconoció que Cuba no logrará cumplir el crecimiento financiero proyectado del 3% para el Producto Interno Bruto (PIB).

“¿Qué es lo que nosotros aspiramos a cerrar este año en la economía? y ¿qué es lo que vamos a aspirar plantearnos el año que viene?”, preguntó Lazo a los diputados como resumen a una intervención anterior del Ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil.

“Señores si usted coge esos dos datos se va a percatar que estamos estancados”, resumió Lazo en una jornada donde se volvieron a informar números nada alentadores para la sociedad cubana.

“Yo me percaté de los cuatro primeros compañeros que hablaron y todo el mundo dijo lo principal: producción. Señores si no hay producción, si no hay aumento de la producción, no puede haber creación de riqueza”, volvió a repetir Lazo ante los diputados cubanos.

Sus palabras se originaron luego de que Alejandro Gil brindara un informe sobre el desempeño económico del país durante el año 2023, en el que se estimó un incremento de la inflación entorno al 30% al cierre del año.

Según el ministro -quien cumplió cinco años en el cargo el pasado 21 de julio- el nivel de inflación se basa en diversos factores entre los que mencionó el déficit de fuerza de trabajo en el sector agrícola, el incremento de los precios internacionales y la no efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno, entre otras.

Cada una de ellas tiene su repercusión en la mesa del cubano. “No se va a lograr alcanzar los niveles planificados este año en las viandas, el maíz, la carne de cerdo, la leche y los huevos, que incluso varios de estos productos disminuyen sus niveles productivos con respecto a lo ya alcanzado en 2022”, declaró Gil ante los diputados.

“Los déficits productivos que tenemos en el país no los podemos suplir con más importaciones. Se expresan entonces en déficits de ofertas, que implica escasez y va a dar después, por supuesto, el incremento de los precios y a la inflación”, añadió.

Gil aseguró en otro momento de su intervención que “el déficit del presupuesto del Estado en nuestro país se financia con emisión monetaria, es decir se pone nuevo dinero en circulación. Eso genera una presión después sobre la demanda y evidentemente es uno de los catalizadores de la inflación que tiene el país”.

Las palabras del ministro llegan como resumen de un año lleno de dificultades económicas para los residentes en la isla. Entre los que se cuentan, la escasez de alimentos, sumado a la poca disponibilidad de combustibles, junto a una política de bancarización que ha traído más dolores de cabezas que soluciones, y a continuos apagones que sufre la familia cubana.

El economista Pedro Monreal, al analizar fragmentos del discurso de Gil ante los diputados, escribió un extenso hilo en la red social X con sus impresiones.

“Parece algo enrevesado: a estas alturas del año, el Ministerio de Economía, debe tener un estimado relativamente bueno de la dinámica del PIB en 2023. Lo que entiendo es que más que una “posibilidad”, se tiene evidencia de que en Cuba hubo una recesión económica en 2023”.

La aseveración de Monreal se ajusta a datos que el propio economista aporta. “CEPAL había estimado un crecimiento de 1,8% del PIB en Cuba en 2023, pero en la declaración del ministro aprecio que no llegaría ni a “cero”. Para 2024, CEPAL había estimado 1,7%. Veremos cuál será el pronóstico oficial de Cuba para 2024”.