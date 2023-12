Tierna felicitación de Alexander a su hija mayor: "Doy gracias a Dios por la bendición de ser tu padre"

Este 19 de diciembre la hija mayor de Alexander Delgado, Kuki, está de cumpleaños y como todo un papá orgulloso el cantante le dedicó en sus redes una tierna felicitación.

“¡Es tu cumple! Hoy doy gracias a Dios por la bendición de ser tu padre. Sólo puedo desearte que sigas siendo tan auténtica como eres, alegre y que cumplas muchos más hija. Te ama tu papá”, se lee en la publicación en Instagram del artista.

Alexander incluyó un hermoso video con varias fotos en las que aparecen ambos derrochando esa complicidad que solo puede haber entre padre e hija, y también instantáneas de Kuki junto a sus hermanos y la pareja del integrante de Gente de Zona, Mily Alemán.

Esta última también felicitó a la joven en una de sus stories con un video en el que se ve un 22 a su lado en globos, la edad que está cumpliendo y un “¡Happy Birthday mi cosito”.

En su perfil de Instagram Kuki compartió un post en el que aseguró que lo más feliz en este día ha sido estar con sus seres queridos.

“Yo solo pedí estar tranquila y feliz un día como hoy y fue exactamente como pasó no quería nada material ya que lo tengo todo y puedo tener todo lo que me proponga, solo quería estar rodeada de personas que amo, que me hacen feliz y que me quieren de verdad, yo soy la persona más feliz del mundo”, escribió en su texto.