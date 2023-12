Continúa prófugo en La Habana el presunto asesino de joven cubana de 16 años

Pedro Julio Serrate Corrales, expareja y presunto asesino de la joven cubana Melani García Lorenzo, permanece prófugo de la justicia junto a su padre, Pedro Serrate, según confirmó este miércoles redes sociales Lourdes Torres, tía de la víctima.

En una publicación en Facebook, Torres pidió que si alguien ve a los presuntos responsables del crimen llamen urgente a las autoridades y que no los enfrenten, porque “andan armados”.

“Esta es mi causa y con el apoyo de ustedes espero terminar este triste sueño y que puedan ser castigados por ese asesinato. Justicia. Todos somos Melani García Lorenzo”, concluyó la familiar de la joven fallecida.

En otra publicación, la mujer alegó que su petición nada tiene que ver con política.

“Quiero que me comprendan. De esta triste situación causada por estos asesinos solo voy a levantar mi voz pidiendo justicia. No tengo nada que ver con la política. Este dolor no es porque no tengo aceite ni tengo frijoles. Este es mi dolor por una niña de tan sólo 16 años fue asesinada, torturada delante de su niño de tan solo dos años, en manos de esos tres asesinos terroristas. No voy a mezclar nada", escribió.

En el fragmento final de su alegato, Lourdes Torres reiteró que las personas que tienen escondidos a los asesinos también serán procesados.

En un tercer post publicado hoy, la familiar de la joven asesinada arremetió contra Omar Díaz “Alias Popo” -ya detenido- del que dijo que iba informando a los asesinos de toda la investigación policial.

Familiares de Melani García Lorenzo explicaron en desgarrador testimonio cómo fueron los hechos y pidieron pena de muerte para la pareja de la menor, Pedro Julio Serrate Corrales, quien fue el presunto autor material del crimen en complicidad con su padre, Pedro Serrate, y con un primo llamado “Frank Mario”, este último encargado de aguantar al hijo de la víctima, que habría sido testigo indirecto de la brutal agresión a su mamá.

En entrevista con Cántalo TV , la madre y la tía de Melani detallaron que la brutal agresión ocurrió entre la 1 y las 6 de la madrugada del sábado 16 de diciembre. El presunto asesino empezó golpeando brutalmente con un bate a la joven en el parque de Los Chivos.

Luego de partirle las piernas para impedir que pudiera escapar, la trasladaron en un camión del padre del agresor a una vivienda situada en la calle coliseo entre Woodbury y Cortés, en el reparto Los Castellanos, en el municipio Arroyo Naranjo. Una vez allí, la joven fue torturada en el interior de la vivienda -e incluso apuñalada- hasta que falleció por una hemorragia interna.

Lourdes Torres Villaba, tía de la joven fallecida, explicó que Pedro Julio Serrate habría estado bajo la influencia de la droga sintética conocida en Cuba como “químico”. El hijo de Melani fue devuelto a la familia en la mañana del sábado 16 de diciembre. Lo entregó el padre del agresor a la hermana de la joven fallecida.

Sobre la causa que desencadenó la brutal agresión y asesinato, la madre detalló que Pedro Julio no quería que acabara la relación sentimental de ellos, pese a que ella no quería seguir.

“Yo le pido a las autoridades que por favor lo cojan y que le den pena de muerte, que no me la va a devolver, pero quiero justicia para mi hija porque no se lo merecía", dijo entre lágrimas la madre de la menor.