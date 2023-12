"Exitoso": Oniel Bebeshito estrena el tema que resume su año

Música para el viernes y para las celebraciones que están a la vuelta de la esquina: Oniel Bebeshito estrenó hace unas horas su nuevo tema "Exitoso" que, con su buena vibra y su ritmo pegajoso, promete sonar mucho las próximas semanas.

El tema, del que dijo hace unos días era el mejor resumen de este año que ha vivido, en el que ha crecido tanto a nivel profesional como personal, aterrizó en su canal en Youtube con un vídeo en formato audio.

"Me encantó el resultado de este tema, seguimos ampliando los conocimientos y superándonos cada día. Miles de bendiciones a todos mis seguidores reales que siempre apoyan cada una de mis canciones. Vamos por más", escribió en comentario fijado en la plataforma de vídeos.

"Otro exitazo, con cada tema que saca demuestra su capacidad de composición, además su amplia variedad de géneros, muchas bendiciones hermano"; "Grande el Oniel, bendiciones manito, sigue así, mis respetos"; "Cada tema lo rompes, sigue así me encantó"; "Mejor cantante del mundo, sigue así de exitoso mis mejores deseos para ti"; "Bebé tremendo temazo el mejor para cerrar este 2023 se te quiere y sigue haciendo música de la buena", se lee entre las reacciones al sencillo que, sin embargo, no ha convencido a todos.

"No me gustó el ritmo, le cambiaste la sonoridad, el de antes estaba mejor"; "No me gustó en lo personal, sé que él puede dar más que esto"; "No me gusta esa versión"; "Me gusta lo que haces pero esperaba otra cosa con esta canción repetirte mucho lo mismo", le dijeron otros.

Unos días antes el Bebeshito se había mostrado delante de un croma grabando el videoclip del tema, por lo que no es de extrañar que no tarde mucho en soltar el audiovisual.

"Este año no fallamos y vamos a cerrar el año por todo lo alto", había asegurado poco antes el joven reguetonero cubano en un mensaje compartido a través las stories de su cuenta en Instagram.