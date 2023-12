Yomil y Yulien Oviedo graban tema juntos: "Después le explicamos"

¡Se avecina nueva colaboración dentro del género urbano cubano! Los reguetonero Yomil Hidalgo y Yulien Oviedo se encuentran trabajando juntos en un nuevo proyecto musical.

El encargado de anunciar la noticia de esta nueva unión ha sido el exintegrante de la orquesta Charanga Habanera a través de su cuenta de Instagram. Yulien subió a su perfil varias fotografías en las que se le puede ver dentro de un estudio de grabación junto a Yomil.

"Tranqui no se asusten ni nada, después le explicamos", comentó junto al carrusel de imágenes.

Yomil, por su parte, de momento no ha dado pistas en sus redes sociales del nombre que llevará esta nueva colaboración, ni cómo suena, ni dónde se está llevando a cabo el proyecto. Sin embargo, todo apunta a que ambos reguetoneros se encuentran grabando en La Habana, lugar en el que reside Yomil.

Este trabajo en conjunto, sin embargo, no sería el primero en el que fusionan sus voces estos dos intérpretes urbanos isleños.

En el 2020 lanzaron el tema "Sorry for you", en el que se podía ver además la participación del desaparecido reguetonero cubano Daniel Muñoz, mejor conocido como El Dany y antiguo compañero de grupo de Yomil.

En septiembre del mismo año estrenaron el sencillo "Flotando" junto a los también reguetoneros cubanos El Chacal, El Micha y Jayby.