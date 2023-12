Banquete de Nochebuena para turistas en Cuba contrasta con escasez de alimentos para la población

Mientras la escasez de alimentos marca las fiestas navideñas en Cuba, los turistas que se alojan en el hotel Sol Palmeras de Varadero disfrutaron de un banquete de Nochebuena en el que no faltó de nada.

“La noche de anoche fue inolvidable, y aquí te dejamos algunas de las razones. Además, ¡estabas tú con nosotros! ¿Existe un mejor motivo?”, dijo la cadena hotelera en una publicación de sus redes sociales en la que compartió fotografías de los platos que los turistas pudieron disfrutar en sus instalaciones.

Captura de pantalla Facebook / Sol Palmeras - Cuba

Todo tipo de carnes, ensaladas, mariscos, frutas, entremeses, variada oferta de cócteles y pastelería fina, entre otras delicias, engalanaron las mesas de Sol Palmeras en Varadero.

“¡Se acerca la navidad y ya podemos saborear la noche de christmas! Comencemos con un bastón de hojaldre como aperitivo, antes de pedir el surtido de mar y los marinados. No puedes dejar de probar nuestros rollos de pavo rellenos. Terminemos la cena con el sabrosísimo tortín de chocolate. ¿A quién más se le hace la boca la boca? (sic). Mira nuestras historias para saber dónde reservar”, dijo el hotel en otras de sus publicaciones.

Captura de pantalla Facebook / Sol Palmeras - Cuba

El festín no acaba ahí. “Cada mañana un almuerzo a la parrilla frente al restaurante Marino. Paella, salchichas y otras opciones, muy cerca de la playa para regresar inmediatamente a seguir disfrutando del mar”, publicitó Sol Palmeras.

Esta imagen de abundancia de alimentos contrasta la realidad de los cubanos en estas fechas, en las que la mayoría de ellos no podrán permitirse una cena digna debido a la escasez de alimentos y los altos precios que marcan su día a día.

Facebook / Sol Palmeras - Cuba

"El que pueda comerse un pedazo de carne de puerco a 500 pesos, pero el que vive de un salario no puede. Eso es más que triste", dijo una anciana entrevistada por un medio independiente. "¿Cenar? Picadillo si pueden sacarlo de la carnicería, si te toca", dijo una anciana de 60 años a CubaNet.

"El sueldo mío no me da para comprarme una pierna de puerco, ni una libra, ni me da para comprarme un paquete de pollo. Yo gano 3,500 pesos. Si compro puerco no puedo comer arroz, si compro arroz no puedo comer nada", detalló una madre y abuela.

Facebook / Sol Palmeras - Cuba

"Se nos está apagando la alegría… Ya no nos emocionan las celebraciones de fin de año, solamente deseamos poder comer algo a diario y agradecer por sobrevivir. Muchos solo esperamos que el año que viene llegue el parole", dijo un cubano en un texto sobre la realidad de Cuba que se volvió viral.

A finales de septiembre, el Centro de Convenciones Plaza América acogió la celebración del XIII Festival Internacional Varadero Gourmet 2023, en medio de la grave crisis alimentaria y económica en el país.

Facebook / Sol Palmeras - Cuba

Convocado por la Empresa Extrahotelera Palmares, el Grupo Empresarial Cubasol y el Ministerio de Turismo (MINTUR), la protagonista del evento culinario fue "la comida criolla, patrimonio cultural de la nación", justo cuando muchos cubanos no pueden hacer ni un plato de arroz con huevos fritos porque el precio de una libra del cereal supera los 150 pesos, mientras un huevo llega a costar 100 pesos.

En un país donde el salario mínimo es de 2,100 pesos, la prensa oficialista reconoció que el evento gastronómico tendría lugar "en medio de complejidades", pero aseguró que "demostrará el talento y voluntad de quienes trabajan y viven en Cuba".