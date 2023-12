Al2 El Aldeano envía mensaje por Navidad: "Aldea gracias por tanto amor mis aseres"

Al2 Aldeano aprovechó la Navidad para enviar un mensaje a todo ese público que sigue de cerca su música y agradecerles por su cariño.

En el video que subió a sus stories de Instagram el cantante cubano dijo: “Feliz Nochebuena asere para todas las hermanas y todos los hermanos que les gusta la música que hago y me siguen y me dan apoyo y me dan amor. Los quiero, espero que sean muy felices”.

Captura Instagram / Al2 El Aldeano

“Aldea gracias por tanto amor mis aseres, antes que termine el año más música”, escribió también junto a las imágenes.

El rapero cerró el 2023 de la mejor manera posible, con el lanzamiento de un nuevo álbum junto a su colega Raymond Daniel.

Ciclos es el nombre de esta producción discográfica que incluye 11 temas y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“De Mi”, “Inspiración”, “Con el corazón”, “Claro que no”, “Milagro”, “Mi tanto”, “No te acerques”, “Si tú me besas”, “Luz”, “Muchachita” y “Rojo” son las canciones que integran este disco con el que una vez más Al2 conquistó a su público.