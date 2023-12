Pelotero cubano Yasiel Puig habla sobre su carácter impulsivo: “En 2013 no me le callaba a nadie”

El pelotero cubano Yasiel Puig habló sobre su carácter impulsivo que le llevó a protagonizar varias peleas durante su paso por las Grandes Ligas (MLB) y lo achacó a su desconocimiento del inglés, que le hacía perder los estribos en situaciones de tensión.

“Cualquier cosa que tú me dijeras en 2013 en inglés, aunque me dijeras que estaba bonito, yo quería pelea. Yo no sabía inglés y él [Madison Kyle Bumgarner, apodado "MadBum"] se molestó porque yo le hice un jonrón”, contó Puig entrevistado para el canal de TikTok homeplatehd.

El también apodado "Caballo Loco", que ahora juega en la Liga Venezolana de Béisbol con la camiseta de los Tiburones de la Guaira, tiene un historial de peleas durante los partidos que le ha granjeado casi tanta fama como la que ostenta por su talento como jugador (llegó a ser clasificado como jugador con las cinco herramientas).

“Las primeras palabras que salen en inglés son las malas”, dijo Puig en una entrevista en la que repasó algunos de sus episodios de violencia en el terreno. “En San Francisco todas las peleas fueron con Bumgarner y otra con el cátcher [Hundley]… Entonces, la otra pelea que tuve cuando estaba con Cincinnati, con Pittsburgh… Y otra con Pedro Strop, que me metió la pelota aquí”, dijo señalándose la pierna.

En un intento por contrarrestar su “mala fama”, el pelotero cubano dijo que esos pocos habían sido sus casos más sonados de peleas, pero que la prensa los había “estirado”, dando pie a una reputación que según pareció, el considera injusta.

En 2019, Puig recibió un pelotazo del dominicano Strop durante un juego que enfrentaba a los Rojos con los Cubs de Chicago, y poco faltó para una pelea.

En esa temporada, el cubano fue sancionado a cumplir dos partidos de suspensión tras protagonizar la primera gran bronca de las Grandes Ligas en un partido entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh.

A día de hoy, el exjugador de la MLB mantiene un rendimiento destacado en la Liga Venezolana de Béisbol con un promedio de .476 en 11 juegos, con 20 hits, cinco dobles, un triple, tres jonrones y nueve carreras remolcadas.