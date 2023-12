Baby Lores celebra su cumpleaños: "Un día como hoy nació este guerrero"

¡Baby Lores está de cumpleaños! El cantante cubano de música urbana está sumando una nueva vuelta al sol y ha querido celebrarlo junto a todos sus seguidores.

Para ello, el reguetonero compartió una publicación en su perfil de Instagram en el que se dedica una felicitación a sí mismo y que acompañó de una fotografía suya en blanco y negro en la que aparece vestido de blanco y mirando hacia arriba con los brazos abiertos.

Junto al post, escribió: "Un día como hoy nació este guerrero y me felicito, porque a pesar de las turbulencias, me he mantenido fuerte. Me felicito porque sigo aquí y seguiré. Nací solo y solo seguiré adelante. Gracias le doy a Dios porque yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo soy el que soy".

Los mensajes de felicitaciones y los buenos deseos por parte de sus incondicionales no han tardado en aparecer en la publicación de Baby Lores.

"Feliz cumpleaños campeón", "Todo lo mejor en este día", "Disfruta mucho mi amigo, te lo mereces", "De corazón, te deseo lo mejor y que lo pases súper bien", son algunos de los comentarios que relucen en su Instagram.

Yoandys Lores González, nombre real del cantante, nació el 27 de diciembre de 1983 en la ciudad de Cienfuegos, Cuba. Sus primeros pasos dentro de la música fueron como instrumentista llegando a dominar la guitarra, el bajo, el piano, y la percusión.