Sorprende a su madre en Cuba después de cinco años: "Mi familia no sabía que me había llegado la residencia"

Una cubana residente en Estados Unidos protagonizó un emotivo reencuentro con su madre, a la que no veía desde hace casi cinco años.

"Mi familia no sabía que me había llegado la residencia y que llegaría sin decir nada para sorprenderlos", expresó en su cuenta de Tik Tok la usuaria identificada como daylunaphotography.

La joven se apareció en el portal de su casa, donde casualmente su madre conversaba con otros familiares y vecinos.

Al verla, la señora se emocionó tanto que solo pudo llevarse las manos a la cara y dejarse caer al suelo, donde madre e hija se fundieron en un largo abrazo.

Dayluna comentó que su mamá había orado a Dios por ella cada día desde que se fue.

"Ella tenía fe de que antes de que se acaba este año 2023 nos abrazaríamos de nuevo. Y Dios contestó tu oración, mamita", subrayó.

"Gracias, mamita por todas tus noches de desvelo y oración pidiendo a Dios por mí. Finalmente pude darte ese abrazo que tanto soñé. Gracias por no perder la fe. Me hiciste falta cada día que he estado lejos de ti. No tengo como pagarte por la madre maravillosa que eres", añadió.

Aunque el video no aclara qué lugar de Cuba es, ha hecho llorar a muchas personas, sobre todo a cubanos que también viven separados de sus familias por culpa de la emigración.