Tekashi 6ix9ine y Yailin se van de fiesta juntos en Miami para celebrar lanzamiento musical

Los nombres de Yailin y Tekashi 6ix9ine dieron la vuelta al mundo unos días atrás por el arresto de la dominicana en Miami, que se produjo después de que vieran la luz unos fuertes vídeos que mostraban presunta violencia doméstica en la pareja. Pero parece que ese episodio quedó en el pasado, porque los colaboradores (como se conoce a la pareja) continúan juntos y disfrutando el uno del otro.

Juntos les vimos en el nuevo videoclip de Yailin La Más Viral, y ahora, reaparecieron en un club nocturno de la Ciudad del Sol festejando uno al lado del otro.

Las imágenes que circulan por todas las redes sociales nos muestran a la pareja feliz, cantando y bailando sus temas.

Con esta fiesta, Yailin celebró el lanzamiento de "Bad Bxtch", su nueva canción. Para la ocasión asistió con un look rompedor solo aptó para las más atrevidas con un top que no dejaba nada a la imaginación y una falda negra. A su lado estaba Tekashi 6ix9ine, que no se separó de la mamá de Cattleya en ningún momento.

A juzgar por estas imágenes, Tekashi y Yailin quieren olvidar todo el asunto de violencia y se han reconciliado después del turbulento incidente que protagonizaron unos días atrás, cuando los dos publicaron vídeos en los que aparecían discutiendo acaloradamente. Después de eso, la dominicana fue arrestada para salir bajo fianza al día siguiente.

En las redes sociales también circula un vídeo en el que él le declara su amor a la intérprete de "Narcisista". "Te lo juro que yo doy mi vida por esta tipa. No importa qué ella diga, pero yo la amo con toda mi vida, es la más hermosa que yo he visto en mi vida", dice el polémico rapero en el audiovisual, grabado dentro de un auto en el que estaban los dos.