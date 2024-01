Periodista cubano recoge abrigos para personas deambulantes en Camagüey

Anciano en las calles de Cuba Foto © CiberCuba

El periodista cubano José Luis Tan Estrada impulsa un proyecto para recibir donaciones de abrigos que entregará a personas deambulantes en la provincia Camagüey.

"Mi gente, estoy recogiendo donaciones de abrigos. Las noches en Camagüey están siendo muy frías y tenemos muchas personas deambulantes necesitadas. Si usted tiene en su casa un abrigo que no use, o si conoce a un vecino o amistad que quiera regalar alguno, no dude en escribirme", dijo Tan Estrada en Facebook.

El invierno en Cuba no es tan fuerte como en otros lugares del mundo, pero las temperaturas pueden bajar considerablemente en las noches y causar hipotermia en ancianos y niños que no estén bien abrigados.

Muchas personas no tienen recursos para adquirir abrigos, ni mantas en la isla. Se trata de artículos de primera necesidad que el Estado no vende con frecuencia y cuando lo hace, los comercializa a precios inaccesibles para la población trabajadora.

En los últimos año la cantidad de personas que deambulan por las calles cubanas en busca de alimentos y en situación de vulnerabilidad se ha incrementado considerablemente.

El gobierno no cubre las necesidades básicas de estas personas. Están desamparadas, sin un plato de comida caliente ni un abrigo, en las noche de invierno en Cuba.