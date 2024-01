Un fallecido y un herido grave en accidente de dos motos en San Antonio de los Baños

Un hombre falleció y otro quedó gravemente herido tras un accidente ocurrido en la tarde de este martes en San Antonio de Los Baños, en la provincia de Mayabeque, según reportes en redes sociales.

El siniestro tuvo lugar en la entrada del municipio, frente al CUPET llamado "El Mariano". La causa preliminar del accidente no ha trascendido.

Alejandro Rivero Sordo, un testigo que auxilió directamente a los accidentados y pidió ayuda a través de un video para identificar a las víctimas partir de sus vehículos, explicó que tras el impacto se desató un incendio.

Captura de Facebook/Alejandro Rivero Sordo

Rivero Sordo mostró el estado en que quedaron las dos motocicletas, una Minsk de color rojo y una moto Ural con side car de color azul.

A partir del testimonio de varios conocidos de los accidentados se pudo determinar que el fallecido es Nivaldo Torres, un expolicía que viajaba en la motocicleta roja.

El herido grave sería Eddy Nelson Acosta Cabrera, quien se desempeña como Jefe de Taller en la Base de Transporte de Güira de Melena.

Tras el accidente, los lesionados fueron llevados al Hospital General Docente Iván Portuondo, donde habría fallecido Nivaldo Torres.

Eddy Nelson Acosta fue remitido al Hospital Militar, en La Habana.

"Eddy está en coma. Ahora entró al salón", escribió la internauta Yetien Seguí, quien se identificó como amiga del herido.

"Aquí los vecinos hicimos lo posible, en verdad. Yo me metí en el fuego a sacar a uno de ellos, una locura, lo sé, pero el impulso me dio por eso y por tanto me duele también que hayan fallecidos", insistió el testigo del siniestro en el apartado comentarios de su publicación.



Una testigo acotó que gracias a la rápida reacción de los trabajadores del CUPET, que apagaron el incendio, no hubo más vidas que lamentar.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el grave accidente, uno de los primeros de los que se tenga registro en el recién iniciado 2024.

Los accidentes no dieron tregua en las carreteras cubanas en 2023. Entre enero y octubre Cuba registró 6,965 accidentes de tránsito entre enero y octubre de 2023, lo que supuso un aumento de 12.8 % en relación con los siniestros ocurridos en el mismo período del año anterior, según cifras oficiales.

Los casi 7 mil accidentes ocurridos en los primeros diez meses del pasado año dejaron el saldo de 562 fallecidos y 5,643 lesionados.