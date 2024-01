Emotiva bienvenida de una madre cubana a su hijo en Estados Unidos

Una emotiva bienvenida le dio una madre cubana a su hijo que acaba de llegar a Estados Unidos, tras dos años esperando ese momento.

La mujer junto a su esposo lo esperaba con globos, y nada más saber que se acercaba se echó a llorar. En cuanto lo vio, no pudo evitarlo y se dejó caer en el suelo sobre sus rodillas. Fue el padre quien corrió al encuentro del menor.

"Dios, gracias. De rodillas te lo pedí, de rodillas lo recibí", escribió en un video compartido en la cuenta de Tik Tok del usuario randyrauleiva.

El pequeño viajó a Estados Unidos junto a otro matrimonio y un niño un poquito mayor.

De acuerdo con otras publicaciones, el chico estuvo en Cuba hasta hace poco, pues en septiembre celebró allá su cumpleaños.

El video ha originado más de 2,350 comentarios, muchos de ellos de madres cubanas que también están lejos de sus hijos y añoran el momento en que puedan tenerlos cerca de nuevo.

"Dios mío, qué video para hacerme llorar tanto, porque yo igual estoy en espera de mi hija. Mamita, felicidades, disfruta de ese momento que nosotras las mamás que estamos en esa espera sabemos lo feliz que has de estar", dijo una.

"Yo llevo casi dos años sin ver mis hijas, siento que no tengo vida sin ellas", afirmó otra.

"Dios, qué manera de llorar con este video, y tengo a casi toda mi familia aquí, pero me imagino el dolor de la separación", escribió una joven.

"Me imagino la felicidad, yo ayer me llegó la mejor noticia de mi vida, la cita para ir a Ciudad Juárez para ir por mi hijo de cuatro años y mi esposa y no pude dormir", confesó un internauta.