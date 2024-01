Periodista cubano Mario Pentón deja América Tevé: “Me pusieron a escoger”

El periodista cubano Mario J Pentón anunció este miércoles que decidió finalizar su etapa como reportero de America Tevé, luego de que la cadena lo pusiera a escoger entre sus redes sociales y su trabajo en el canal.

“Hoy fue mi último día como reportero del canal 41 de Miami, de America Tevé. Lo digo con muchísimo cariño, he trabajado durante dos años ahí, más los cinco de El Herald. Me fue superbien, he aprendido muchísimo, he crecido cantidad y quedo sumamente agradecido a personas como mi director Miguel Cossío, un hombre espectacularmente inteligente, tremendo caballero, un gran amigo, alguien a quien aprecio muchísimo”, comenzó diciendo Pentón.

A continuación añadió que el motivo de su salida fue que lo emplazaron a abandonar sus redes para continuar, y él tuvo clara la respuesta ante esa disyuntiva.

“Sencillamente la emisora me puso a escoger entre mis redes sociales, lo que comparto todos los días aquí con ustedes o el trabajo en la televisión y la radio, y por supuesto yo escojo mi gente de las redes sociales que es mi compromiso, a ustedes me debo. Se abrirán muchas oportunidad buenas y grandes en la vida”, añadió el periodista, que no obvió un agradecimiento público a la cadena por los dos años que trabajó allí.

“Tengo mucho más tiempo libre así que me verán más en Live contando historias. Compañeritos de La Habana, que yo sé que ustedes son los que están detrás de esto, creo que les salió el tiro por la culata porque creo que ahora va a ser peor para ustedes”, concluyó.

En los últimos años Pentón se ha convertido en un importante comunicador para los cubanos y se ha especializado en temas de migración, algo que le ha granjeado miles y miles de seguidores a través de redes sociales.

Solo en Facebook el periodista acumula más de 1.1 millones de seguidores.

El anuncio del comunicador, hecho al inicio de un Live con el abogado de inmigración Ismael Labrador, fue seguido de cientos de comentarios deseándole suerte a Pentón en su nueva etapa profesional, al tiempo que muchos calificaron de desacertada la actitud de America Tevé.

"Solo puedo decir que América TV acaba de perder lo mas valioso que tenía. Al excelente periodista y conductor Mario J. Pentón. Hay un clásico dicho que dice, que no hay mal que por bien no venga. Que sigan los éxitos, que belleza, nobleza, conocimiento y talento, hay de sobra. Por favor, síganlo en sus redes sociales y en YouTube como Mario J. Pentón", escribió en Facebook la productora televisiva Indira Solís.

Captura de Facebook/Indira Solís Locutora

“Una puerta se cierra y miles se abren”; “Gracias por preferir a tus seguidores, eres un gran comunicador, estamos seguros de que no te faltarán ofertas, Dios mediante”; “Tú no necesitas ninguna televisora. Tú aquí has logrado y seguirás logrando muchísimo”; “Mario donde estés vas a triunfar porque tienes luz propia”, fueron algunos de los cientos de comentarios con que los seguidores de Pentón reaccionaron al anuncio.